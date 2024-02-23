Це не та ситуація, яку можна назвати критичною: військовослужбовець ЗСУ Тимочко про бої на сході України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"На сході процес боїв як відбувався, так і відбувається. Наші війська як тримали оборону, так і тримають. Якихось ворожих проривів чи успіхів немає. Ситуація напружена, є позиції, які на тактичному рівні переходять з рук в руки. Є ситуації, коли противник намагається прорватися. На жаль, ми маємо втрати, але це не та ситуація, яку можна назвати критичною. Триває серйозна боротьба", - прокоментував військовослужбовець ЗСУ.

За його словами, після виходу наших бійців з Авдіївки, ворог все одно не зміг посунути лінію фронту, не зміг її проламати, бо спроба зайняти Авдіївку для росіян - це було політичне питання. А вже питання просуватися углиб наших територій чи прорвати нашу оборону не виправдало себе для загарбників.

"За великим рахунком, по яку лінію наші бійці відійшли, по таку і тримається фронт. Звичайно, втрата Авдіївки, як і будь-якого населеного пункту, - це втрата нашої території. Але завжди краще відвести війська, аніж втратити їх. Території ми відвоюємо. Ми розуміємо, що там живуть громадяни України, але маємо розуміти, що бійці, які обороняють ці території, також українці", - резюмував Іван Тимочко.