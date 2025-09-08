Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
Сіноптикиня Наталка Діденко розповіла детальний прогноз погоди в Україні на 9–12 вересня: де очікувати грози, короткочасні дощі, підвищену вологість і магнітні бурі
Осінь в Україні приносить серпанки й тумани – красиві, але водночас небезпечні явища.
У цьому випуску "Погода з Наталкою Діденко" не лише про погоду, а й про те, у чому різниця між туманом, серпанком та імлою, чому вони шкідливі для здоров’я і небезпечні для водіїв.
9 вересня по Україні очікується денна температура від +22 до +28 градусів. А в Києві під вечір ймовірний дощ.
Де буде найтепліше, чому на Закарпатті холодніше, ніж у Чернівцях, і що чекати мешканцям Києва та півдня - дізнавайтесь більше з YouTube-каналу "Погода з Наталкою Діденко".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.99 Купівля 40.99Продаж 41.48
- EUR Купівля 48Продаж 48.68
- Актуальне
- Важливе