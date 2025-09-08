Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні

Осінь в Україні приносить серпанки й тумани – красиві, але водночас небезпечні явища.

У цьому випуску "Погода з Наталкою Діденко" не лише про погоду, а й про те, у чому різниця між туманом, серпанком та імлою, чому вони шкідливі для здоров’я і небезпечні для водіїв.

9 вересня по Україні очікується денна температура від +22 до +28 градусів. А в Києві під вечір ймовірний дощ.

Де буде найтепліше, чому на Закарпатті холодніше, ніж у Чернівцях, і що чекати мешканцям Києва та півдня - дізнавайтесь більше з YouTube-каналу "Погода з Наталкою Діденко".