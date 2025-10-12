У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК
РФ вдарила по Київщині - у Бориспільському районі поранено двох енергетиків
Про це повідомляє очыльник Київської ОВА Микола Калашник.
Російські війська продовжують обстріли енергетичної інфраструктури Київської області.
Унаслідок чергової ворожої атаки на підстанцію в Бориспільському районі поранення отримали двоє працівників компанії ДТЕК.
Постраждалих доправлено до місцевої лікарні.
За попередніми даними, один із енергетиків зазнав уламкових поранень голови, грудей, рук і ніг. У другого — травма вуха та численні садна. Обидва госпіталізовані, їм надається вся необхідна медична допомога.
Деталі інциденту уточнюються.
- У ніч на неділю, 12 жовтня, російські загарбницькі війська атакували об'єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури України. Пошкодження фіксують в трьох областях.
