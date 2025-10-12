У Бориспільському районі Київщини через російську атаку поранено двох співробітників ДТЕК

Про це повідомляє очыльник Київської ОВА Микола Калашник.

Російські війська продовжують обстріли енергетичної інфраструктури Київської області.

Унаслідок чергової ворожої атаки на підстанцію в Бориспільському районі поранення отримали двоє працівників компанії ДТЕК.

Постраждалих доправлено до місцевої лікарні.

За попередніми даними, один із енергетиків зазнав уламкових поранень голови, грудей, рук і ніг. У другого — травма вуха та численні садна. Обидва госпіталізовані, їм надається вся необхідна медична допомога.

Деталі інциденту уточнюються.