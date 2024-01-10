У Міноборони вважають дрони з тепловізорами за $2 тис. дорогими, але кожен з них здатен врятувати життя 10 солдатів, - військовий Бабичев

Боєць розповів у вечірньому етері Еспресо про ситуацію поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області.

"Оборона біля Часового Яру стоїть і ще рік тому там викопали бліндажі й окопи, місця, де буде розташовуватися артилерія і все-все там присутнє, бо ми готувалися, що ворог після Бахмуту хвилею одразу піде і на Часів Яр, але ми його там стримали і він не пішов", - пояснив Бабичев.

За словами військового, якщо у них не буде достатньо снарядів, FPV-дронів, піхоти, то ворог може дуже швидко дібратися й Часовим Яром це не закінчиться.

"Треба приділяти увагу саме постачанню озброєння, бо якщо ми самі, військові, збираємо на FPV-дрони, ось триває збір на 200 FPV-дронів, далекобійні, ті які летять на 16-20 км. Коли я розмовляю з виробником цих дронів і питаю: а чи замовляє у вас Міністерство оборони? - так, замовляє. - А що по дронах, які вночі літають, з тепловізорами? - Такі дрони у нас є, в достатній кількості й вони дорогі, по $2000, але коли виписують рахунок в Міністерстві оборони, ті дивляться на цю цифру і кажуть: Ой, це так дорого. - То я не знаю, що дорого - один FPV чи 10 наших солдатів, життів наших військових, які захищають, стоять тут у холод, мороз в окопах і чекають, щоб підрозділи БПЛА збили атаку і щоб не було прямого стрілецького бою", - підкреслив він.

Бабичев також додав, що українці мають пильно спостерігати за закупівлями Міністерства оборони: "Бо саме FPV-дрони відбивають дуже щільно атаку, не завжди артилерія влучає, але дрони-камікадзе свою справу роблять і наближають нашу перемогу та зберігають життя нашим солдатам".

Водночас телеканал Еспресо закликає долучитися до збору на дрони-камікадзе для 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

Посилання на банки:

Номер картки банку

5375 4112 1065 7560

Номер карти ПриватБанку

4731 2196 4120 6135.