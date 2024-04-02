У невизнаній Абхазії розбився військовий вертоліт: екіпаж вижив
У невизнаній Абхазії зазнав аварії військовий вертоліт. Всі члени екіпажу живі, але з травмами доставлені у лікарню
Про це пише ТАСС, з посиланням на міністра з надзвичайних ситуацій республіки Лев Квіцінія.
Вертоліт Мі-24 міноборони Абхазії здійснив жорстку аварійну посадку в Гулрипшському районі республіки, члени екіпажу живі та доставлені до лікарні.
- У середині березня у Магаданській області РФ розбився вертоліт, на борту якого перебували близько 20 вахтовиків – одна особа загинула, ще декілька – поранені.
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