У невизнаній Абхазії розбився військовий вертоліт: екіпаж вижив

Про це пише ТАСС, з посиланням на міністра з надзвичайних ситуацій республіки Лев Квіцінія.

Вертоліт Мі-24 міноборони Абхазії здійснив жорстку аварійну посадку в Гулрипшському районі республіки, члени екіпажу живі та доставлені до лікарні.