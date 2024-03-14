У Магаданській області РФ розбився вертоліт з вахтовиками: одна особа загинула, є поранені
У Магаданській області РФ розбився вертоліт, на борту якого перебували близько 20 вахтовиків – одна особа загинула, ще декілька – поранені
Про це пишуть російські ЗМІ.
За даними Бази, вертоліт впав у районі родовища "Кварцова сопка" у Північно-Евенському районі Магаданської області за 13 кілометрів від селища Кварцовий. За словами джерел, вертоліт здійснював переліт маршрутом Омсукчан - Кварцовий - Омсукчан і на зворотному шляху у нього відмовив двигун.
На борту Мі-8 авіакомпанії "Дальнеріченськ Авіа" перебували близько 20 вахтовиків та три члени екіпажу, інформує Авіаторщина.
За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинула одна людина, також є постраждалі. На місце вилетів гелікоптер "Авіація Колими" з медиками та рятувальниками.
"Магаданская правда" передає, що на борту судна були 17 вахтовиків та 3 члени екіпажу. За даними видання, загинула одна особа, ще двоє отримали серйозні травми.
РІА Новости з посиланням на екстрені служби підтверджує аварію гвинтокрила в Магаданській області, рятувальники готуються до вильоту на місце НП, повідомили РІА Новини.
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