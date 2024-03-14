У Магаданській області РФ розбився вертоліт з вахтовиками: одна особа загинула, є поранені

Про це пишуть російські ЗМІ.

За даними Бази, вертоліт впав у районі родовища "Кварцова сопка" у Північно-Евенському районі Магаданської області за 13 кілометрів від селища Кварцовий. За словами джерел, вертоліт здійснював переліт маршрутом Омсукчан - Кварцовий - Омсукчан і на зворотному шляху у нього відмовив двигун.

На борту Мі-8 авіакомпанії "Дальнеріченськ Авіа" перебували близько 20 вахтовиків та три члени екіпажу, інформує Авіаторщина.

За попередніми даними, внаслідок катастрофи загинула одна людина, також є постраждалі. На місце вилетів гелікоптер "Авіація Колими" з медиками та рятувальниками.

"Магаданская правда" передає, що на борту судна були 17 вахтовиків та 3 члени екіпажу. За даними видання, загинула одна особа, ще двоє отримали серйозні травми.

РІА Новости з посиланням на екстрені служби підтверджує аварію гвинтокрила в Магаданській області, рятувальники готуються до вильоту на місце НП, повідомили РІА Новини.