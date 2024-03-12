В Іванівській області РФ розбився військово-транспортний літак Іл-76, загинуло 15 осіб

Про це пишуть російські телеграм-канали.

Катастрофа літака сталася близько 12:00 у вівторок 12 березня

Під час зльоту з аеродрому "Северний" у нього спалахнув двигун. Зробивши коло, екіпаж спробував здійснити аварійну посадку на злітно-посадкову смугу, але не зміг, пише Brief. Літак Іл-76, що впав під Іваново, базувався в Твері.

Літак здійснював навчальний політ, зазначає База.

За даними видання, він злетів з аеродрому "Северний" і пробув у повітрі кілька хвилин. Під час розвороту у літака спалахнув двигун.

За попередніми даними, пілот намагався дотягнути до аеродрому, але коли зрозумів, що не зможе це зробити, став вести літак від житлових забудов. Після цього літак упав у лісосмузі в районі цвинтаря.

В міноборони РФ офіційно підтвердили падіння літака, на борту якого перебували 15 осіб.

"Військовий Іл-76 зазнав аварії під час зльоту в Іванівській області.На борту перебували вісім членів екіпажу та семеро пасажирів. Причиною катастрофи стала пожежа одного з двигунів під час зльоту літака", - цитує міноборони РІА Новости.

Воєнкори повідомляють, що у результаті катастрофи ніхто не вижив.

Видання Агентство. Новини відзначає, що на аеродромі "Северний" базуються літаки А-50, які останнім часом стали ціллю українських сил оборони.