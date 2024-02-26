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У Польщі розпочались найбільші з часів холодної війни військові навчання Dragon-24

26 лютого, 2024 понедiлок
22:01
Світ навчання ЗСУ

Навчання Dragon-24 в рамках військових маневрів НАТО Steadfast Defender-24 стартували 26 лютого. Вони є найбільшими навчаннями Альянсу з часів холодної війни. У них беруть участь 90 тис. військових

Про це повідомляє PAP.

Навчання Steadfast Defender-24, які тривають з 22 січня по кінець травня, відбуваються на території від Атлантики до східного флангу НАТО, включно з Польщею, за сценарієм конфлікту зі "супротивником схожим за силою".

У навчаннях беруть участь 90 тис. військових з усіх країн НАТО, а також приблизно 50 військових кораблів, 80 літаків і 1,1 тис. бойових машин.

Головне командування ЗС Польщі зауважило, що ці військові маневри є "найбільшою демонстрацією обороноздатності Альянсу та його держав-членів" і додали, що всі навчання "мають оборонний характер і не спрямовані проти будь-якої країни".

У навчаннях Dragon-24, крім польських військових підрозділів, беруть участь також військовослужбовці з Іспанії, Великої Британії, Туреччини та Албанії. Загалом в них беруть участь близько 20 тис. осіб: 15 тис. військовослужбовців польської армії та 5 тис. військовослужбовців з окремих країн НАТО, у першу чергу США та Великої Британії. До навчань залучатимуть 3,5 тис. одиниць військової техніки.

"Війська перевірять на взаємодію та виконання бойових завдань на землі, у повітрі та на морі. Окрім військових дій у вищезазначених сферах, військові дії також будуть проводитись у кіберпросторі", - заявили у командуванні ЗС Польщі.

Dragon-24 стануть перевіркою здатності збройних сил Польщі реагувати на потенційну багатовимірну кризу збройного характеру, тим самим сприяючи зміцненню потенціалу стримування та оборони Альянсу.

  • Росія намагається й надалі представляти в інформаційному просторі масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2024 як провокаційні.
Теги:
Польща
військові
НАТО
Військові новини
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