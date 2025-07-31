У Словенії водій мікроавтобуса врізався у причеп: 5 людей загинули, серед них - 4 українки

Про це повідомляє Delo.

Близько 10:30 ранку, на автомагістралі поблизу з'їзду Словенські Коніце в напрямку Любляни сталася ДТП, внаслідок чого загинуло пʼятеро іноземців.

За попередніми даними, український мікроавтобус із сімома людьми зіткнувся з причепом, яким керував водій з Росії. Причиною стало перевищення швидкості водієм мікроавтобуса. За попередньою інформацією, серед загиблих - чотири українки.

Зазначається, що до рятувальної операції залучали вертоліт, що доправив одного з постраждалих до лікарні. Ця ДТП стала однією з наймасштабніших на території Словенії.