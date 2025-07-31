У Словенії водій мікроавтобуса врізався у причеп: 5 людей загинули, серед них - 4 українки
У середу, 30 липня, внаслідок ДТП на словенській автомагістралі загинули п'ятеро іноземців, попередньо четверо з них були громадянками України
Про це повідомляє Delo.
Близько 10:30 ранку, на автомагістралі поблизу з'їзду Словенські Коніце в напрямку Любляни сталася ДТП, внаслідок чого загинуло пʼятеро іноземців.
За попередніми даними, український мікроавтобус із сімома людьми зіткнувся з причепом, яким керував водій з Росії. Причиною стало перевищення швидкості водієм мікроавтобуса. За попередньою інформацією, серед загиблих - чотири українки.
Зазначається, що до рятувальної операції залучали вертоліт, що доправив одного з постраждалих до лікарні. Ця ДТП стала однією з наймасштабніших на території Словенії.
- 6 липня автобус з групою українських дітей потрапив у ДТП поблизу Кунсентмартона в Угорщині. Транспортний засіб з'їхав з дороги та перекинувся, унаслідок чого постраждали 19 осіб, четверо з яких перебувають у важкому стані.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.46 Купівля 41.46Продаж 41.95
- EUR Купівля 47.91Продаж 48.61
- Актуальне
- Важливе