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Головна Світ У Словенії водій мікроавтобуса врізався у причеп: 5 людей загинули, серед них - 4 українки

У Словенії водій мікроавтобуса врізався у причеп: 5 людей загинули, серед них - 4 українки

Марія Музиченко
31 липня, 2025 четвер
01:15
Світ ДТП знак

У середу, 30 липня, внаслідок ДТП на словенській автомагістралі загинули п'ятеро іноземців, попередньо четверо з них були громадянками України

Зміст

Про це повідомляє Delo.

Близько 10:30 ранку, на автомагістралі поблизу з'їзду Словенські Коніце в напрямку Любляни сталася ДТП, внаслідок чого загинуло пʼятеро іноземців.

За попередніми даними, український мікроавтобус із сімома людьми зіткнувся з причепом, яким керував водій з Росії. Причиною стало перевищення швидкості водієм мікроавтобуса. За попередньою інформацією, серед загиблих - чотири українки.

Зазначається, що до рятувальної операції залучали вертоліт, що доправив одного з постраждалих до лікарні. Ця ДТП стала однією з наймасштабніших на території Словенії.

  • 6 липня автобус з групою українських дітей потрапив у ДТП поблизу Кунсентмартона в Угорщині. Транспортний засіб з'їхав з дороги та перекинувся, унаслідок чого постраждали 19 осіб, четверо з яких перебувають у важкому стані.
Теги:
Новини
Україна
Новини ДТП
Словенія
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