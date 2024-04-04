У США людині успішно пересадили нирки свині: пацієнта вже виписали з лікарні

Про це пише BBC.

Раніше нирки свині пересаджували пацієнтам зі смертю мозку, але Рік Слейман став першим, хто погодився на таку операцію свідомо.

За словами хірургів у лікарні Massachusetts General у Бостоні, пересаджений орган функціонує успішно і пацієнтові більше не потрібний гемодіаліз.

Слейман кілька років жив із донорською людською ниркою, але потім вона відмовила, і йому довелося повернутися до гемодіалізу, який ускладнювався його багаторічною історією ниркової недостатності.

Лікарі не виключають, що організм чоловіка все ще може відторгнути свинячу нирку, але якщо цього не станеться, це може допомогти розв'язати проблему гострого дефіциту донорських органів. У США в черзі за ниркою від людського донора очікують понад 100 тисяч людей.