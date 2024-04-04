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У США людині успішно пересадили нирки свині: пацієнта вже виписали з лікарні

4 квітня, 2024 четвер
06:01
Технології трансплантація

У США 62-річний чоловік, якому два тижні тому пересадили генетично модифіковану нирку свині, відновився достатньо, щоби виписатися з лікарні

Про це пише BBC.

Раніше нирки свині пересаджували пацієнтам зі смертю мозку, але Рік Слейман став першим, хто погодився на таку операцію свідомо.

За словами хірургів у лікарні Massachusetts General у Бостоні, пересаджений орган функціонує успішно і пацієнтові більше не потрібний гемодіаліз.

Слейман кілька років жив із донорською людською ниркою, але потім вона відмовила, і йому довелося повернутися до гемодіалізу, який ускладнювався його багаторічною історією ниркової недостатності.

Лікарі не виключають, що організм чоловіка все ще може відторгнути свинячу нирку, але якщо цього не станеться, це може допомогти розв'язати проблему гострого дефіциту донорських органів. У США в черзі за ниркою від людського донора очікують понад 100 тисяч людей.

  • У 2023 році хірурги Першого медичного об’єднання Львова провели рекордну кількість трансплантацій. За цей час вони виконали 128 пересадок.

Теги:
Медицина
США
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