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У Торонто відкрилася виставка фото авторів фільму про облогу РФ Маріуполя

30 квітня, 2024 вiвторок
02:48
Війна з Росією Олег ніколенко Канада окуповані території Маріуполь

У будівлі мерії Торонто відкрилася фотовиставка про жорстоку облогу Маріуполя російськими окупаційними військами в 2022 році

Про це на своїй сторінці у мережі Фейсбук написав генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко.

"Наступні три тижні генеральне консульство розповідатиме мешканцям Торонто про Маріуполь. Ми проведемо серію заходів, присвячених окупованому місту, його захисникам і захисницям. Розпочали із відкриття сьогодні фотовиставки відомих українських фотографа Євгенія Малолєтки і режисера Мстислава Чернова "Маріуполь" в будівлі мерії Торонто", - заявив Ніколенко.

За його словами, "нам було надзвичайно важливо підібрати місце, в якому виставку зможе побачити максимально широка публіка Торонто".

"Відкриття відвідали представники мерії Торонто, консульського корпусу, відвідувачі будівлі. Розповів про героїчну оборону Маріуполя, наголосив на необхідності подальшого тиску на Росію задля звільнення українських захисників та захисниць Маріуполя, які продовжують перебувати в російському полоні", - зазначив генконсул.

Він додав, що відвідати виставку можуть усі охочі в мерії Торонто до 3 травня, після чого вона буде представлена в найбільшому вищому навчальному закладі Канади - Університеті Торонто.

До фотовиставки "Маріуполь" входить 40 фотографій Євгенія Малолєтки та Мстислава Чернова із життя українського міста під час його облоги російських окупаційних військ в 2022 році. Євгеній та Мстислав були єдиними журналістами АР, які перебували в Маріуполі під час бойових дій. Їм вдалося вивезти зняті матеріали, які потім стали основою для фотовиставки та фільму "20 днів у Маріуполі".

  • 10 березня фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію "Оскар" як найкращий повнометражний документальний фільм. Це перший в історії український фільм, який отримав найпрестижнішу кінопремію.
Теги:
Маріуполь
Канада
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