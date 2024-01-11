У Варшаві відбувся антиурядовий протест, організований партією ПіС

Про це повідомляє RMF24.

На заході під назвою "Протест вільних поляків" очікуються виступ лідера ПіС Ярослав Качинський, експрем’єра Матеуш Моравецький та колишнього міністра оборони Маріуш Блащак.

Людей запросили збиратися перед будівлею Сейму. Учасники прийшли з державними прапорами, можна бачити плакати з гаслами "Солідарність з Маріушем Камінським та Мацеєм Вонсіком" (засудженими до ув'язнення ексочільниками МВС, за яких заступається президент), "Вільні медіа", "Конституція", дехто скандує "Бог, честь, Вітчизна".

Від Сейму демонстрація рушила до штаб-квартири суспільного мовника TVP, де нова влада одразу змінила керівництво, після чого у ПіС заявили про придушення свободи слова.

Поліція повідомила, що через ходу у центрі можливе перекриття руху транспорту.

Дуда обіцяє помилувати Камінського та Вонсіка

Президент Польщі Анджей Дуда звернувся до генерального прокурора країни з проханням негайно звільнити з вʼязниці колишнього міністра внутрішніх справ Маріуша Камінського і його заступника Мацея Вонсіка.

Таке рішення президент ухвалив після зустрічі з дружинами вʼязнів. Вони попросили Дуду про звільнення їхніх чоловіків, пише "Радіо свобода".

Обидва ув'язнені ексурядовці оголосили голодування. Вони називають себе політичними в'язнями і не визнають провини.

"Є така можливість згідно зі статтею 568 Кримінального Кодексу, щоб генеральний прокурор призупинив виконання покарання, щоб прокурор звільнив ув’язнених, поки триває процедура помилування", – наголосив президент Дуда.

На брифінгу, де президент оголосив про початок процедури помилування, були присутні дружини Камінського і Вонсіка. Вони висловили сподівання, що їхні чоловіки вже сьогодні повернуться додому з тюрми.

2015 року суд Варшави засудив Маріуша Каміньського та Мацея Вонсіка до трьох років позбавлення волі за звинуваченням у перевищенні повноважень у так званій «земельній справі» 2007 року. Того ж року президент Польщі Анджей Дуда помилував обох посадовців.

Однак у 2023 році Верховний суд скасував рішення та направив справу на новий розгляд. Наприкінці грудня суд засудив Каміньського та Вонсіка до двох років позбавлення волі. Їх також позбавили мандатів сейму Польщі від партії "Право та справедливість", яка за результатами осінніх виборів стала опозиційною.