У ЗСУ відкрили можливість контрактної служби для людей віком від 60 років, - Костенко
З 17 вересня громадяни України віком понад 60 років отримали можливість вступити до лав ЗСУ на контрактній основі
Про це повідомив народний депутат Роман Костенко.
Ініціатор законопроєкту Роман Костенко підкреслив, що це важливий крок для залучення досвідчених і відповідальних громадян до захисту країни, навіть якщо їм вже понад 60 років.
Закон 13229 передбачає, що у період дії воєнного стану чоловіки та жінки, які досягли 60-річного віку, зможуть вступати на військову службу за контрактом, за умови, що медична комісія визнає їх придатними до служби за станом здоров’я. Укладання контракту можливе лише за письмової згоди командира військової частини. Якщо ж кандидат є офіцером, його кандидатуру має додатково погодити Генеральний штаб ЗСУ або керівний орган відповідного військового формування.
"До військових частин і ТЦК та СП вже розіслано Алгоритм дій посадових осіб щодо прийняття на військову службу за контрактом громадян віком від 60 років. Це означає, що процедура офіційно запущена – тепер ви можете звертатися до військових частин і ТЦК та СП для оформлення необхідних документів", - сказав народний депутат.
- 25 липня президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів, який ухвалила Рада.
