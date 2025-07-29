Зеленський підписав закон, який зобов'язує студентів-медиків і фармацевтів проходити військову підготовку
Президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів-медиків і фармацевтів, який Рада ухвалила цього місяця
Про це свідчить інформація на сайті Ради.
Зазначається, що 29 липня документ повернуто з підписом президента.
Згідно з новим законом, з 2026 року всі студенти-медики й фармацевти, придатні до служби, обов’язково проходитимуть офіцерську підготовку за програмою медичної служби. Раніше це було добровільно.
Рішення ухвалено через нестачу військових медиків у ЗСУ.
"Повернення до обов’язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану. Забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців", - пояснювали в МОЗ.
Закон стосується як державних, так і приватних вишів, а уряд має за пів року оновити відповідні нормативи.
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- У липні Верховна Рада ухвалила закон, який зобов’язує всіх студентів-медиків і фармацевтів проходити військовий вишкіл за програмою офіцерів запасу медичної служби.
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