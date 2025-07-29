Зеленський підписав закон, який зобов'язує студентів-медиків і фармацевтів проходити військову підготовку

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Зазначається, що 29 липня документ повернуто з підписом президента.

Згідно з новим законом, з 2026 року всі студенти-медики й фармацевти, придатні до служби, обов’язково проходитимуть офіцерську підготовку за програмою медичної служби. Раніше це було добровільно.

Рішення ухвалено через нестачу військових медиків у ЗСУ.

"Повернення до обов’язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану. Забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців", - пояснювали в МОЗ.

Закон стосується як державних, так і приватних вишів, а уряд має за пів року оновити відповідні нормативи.