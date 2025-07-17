Рада зобов'язала студентів-медиків і фармацевтів проходити офіцерську підготовку

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

"Відповідно до нового закону всі громадяни України, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити військовий вишкіл за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ця вимога є обов’язковою та стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями", - йдеться у повідомленні.

Раніше така підготовка була добровільною, але тепер стане обов’язковою через дефіцит військово-медичних кадрів у ЗСУ.

"Повернення до обов’язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану. Забезпечення достатньої кількості спеціально підготовлених військово-медичних кадрів є ключовим фактором у зменшенні втрат особового складу, зниженні рівня летальності та інвалідизації, а також скороченні строків відновлення боєздатності поранених військовослужбовців", - пояснили в МОЗ.

Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року.

Протягом пів року уряд має оновити відповідні нормативні документи.

Порядок підготовки затверджуватиме Кабмін, а координація відбуватиметься між МОЗ, Міноборони та МОН.