Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів

Про це повідомив Федоров у Телеграм.

"Це найбільша інвестиція в українську оборонну технологічну компанію з початку війни", — заявив він.

За його словами, інвестиції надходять від таких американських інвесторів, як Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC. Вони допоможуть компанії розширити можливості для автономної роботи дронів, що вже довели свою ефективність на полі бою.

Залучені кошти дозволять Swarmer значно вдосконалити свої технології, що забезпечать можливість запуску роїв дронів та роботів без обмежень щодо кількості операторів. Це дасть змогу значно збільшити кількість безпілотників, залучених до бойових операцій, незалежно від наявності достатньої кількості пілотів.



"Цей розвиток підтверджує глобальний інтерес до українських інновацій у сфері оборони, і свідчить про готовність світових інвесторів підтримати впровадження передових технологій на фронті", — додав міністр цифрової трансформації.