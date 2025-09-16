Українська компанія Swarmer залучила $15 млн на розвиток роїв дронів
Українська компанія Swarmer залучила $15 млн для розвитку інноваційних систем автономних дронів, що використовують штучний інтелект. Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров підтримав ініціативу, спрямовану на створення ефективних роїв дронів для різноманітних галузей
Про це повідомив Федоров у Телеграм.
"Це найбільша інвестиція в українську оборонну технологічну компанію з початку війни", — заявив він.
За його словами, інвестиції надходять від таких американських інвесторів, як Broadband Capital Investments, R-G.AI, D3 Ventures, Green Flag Ventures, Radius Capital та Network VC. Вони допоможуть компанії розширити можливості для автономної роботи дронів, що вже довели свою ефективність на полі бою.
Залучені кошти дозволять Swarmer значно вдосконалити свої технології, що забезпечать можливість запуску роїв дронів та роботів без обмежень щодо кількості операторів. Це дасть змогу значно збільшити кількість безпілотників, залучених до бойових операцій, незалежно від наявності достатньої кількості пілотів.
"Цей розвиток підтверджує глобальний інтерес до українських інновацій у сфері оборони, і свідчить про готовність світових інвесторів підтримати впровадження передових технологій на фронті", — додав міністр цифрової трансформації.
- Раніше повідомлялось, що Американська компанія Auterion поставить Україні 33 000 комплектів наведення безпілотників зі штучним інтелектом за контрактом з Пентагоном на 50 мільйонів доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.95 Купівля 40.95Продаж 41.46
- EUR Купівля 48.2Продаж 48.86
- Актуальне
- Важливе