Українські військові проходитимуть обов'язковий курс із вивчення норм міжнародного гуманітарного права
У межах курсу підготовки військовослужбовці будуть проходити обов’язковий блок з вивчення норм міжнародного гуманітарного права
Відповідне рішення прийняв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Генштаб.
Зазначається, що це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.
У Генштабі додали, що реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців. Навчання також спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів.
- У вівторок, 9 липня, міністр оборони Рустем Умєров звернувся до українців, які перебувають у країнах ЄС, і закликав добровільно приєднатися до оборони України, підписавши контракт із ЗСУ
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