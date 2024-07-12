Українські військові проходитимуть обов'язковий курс із вивчення норм міжнародного гуманітарного права

Відповідне рішення прийняв головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, повідомляє Генштаб.

Зазначається, що це рішення є частиною комплексного підходу щодо забезпечення високого рівня правової культури та підготовки військовослужбовців, оскільки керівництво ЗСУ приділяє особливу увагу дотриманню норм міжнародного гуманітарного права у всіх аспектах військової діяльності.

У Генштабі додали, що реалізація зазначеного рішення сприятиме підвищенню рівня правової культури серед військовослужбовців. Навчання також спрямоване на забезпечення їхньої готовності діяти відповідно до міжнародних стандартів.