Українські воїни отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

Українські захисники з Донецького, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямків отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.

Зазначається, що постачання після оформлення заявки в системі тривало менш як два тижні, що більш ніж у чотири рази швидше за стандартну процедуру закупівлі. Наразі маркетплейс працює у форматі пілотного проєкту. До нього вже приєдналися 12 бойових бригад, що діють на найгарячіших напрямках фронту. Перші замовлення були оформлені 31 липня.

У Міноборони поінформували, що протягом перших двох тижнів роботи IT-системи DOT-Chain Defence військові оформили 43 замовлення на близько 7 000 дронів (FPV та бомберів) загальною вартістю майже 245 мільйонів гривень.

"Ми вже бачимо перші результати роботи DOT-Chain Defence – дрони, замовлені через маркетплейс, прибули до підрозділів. Найшвидша доставка від замовлення до отримання склала лише шість днів. Кожен день, який ми зменшуємо від моменту заявки до доставки на фронт, – це збережені життя і швидша адаптація до змін на полі бою", - підкреслив директор "Агенції оборонних закупівель" Міноборони України Арсен Жумаділов.