Українські воїни отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
У середу, 13 серпня, перша тисяча FPV-дронів, придбана через платформу DOT-Chain Defence, була доставлена військовим на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках
Про це повідомляє Міністерство оборони України.
Українські захисники з Донецького, Запорізького, Харківського та Херсонського напрямків отримали першу тисячу FPV-дронів через маркетплейс зброї DOT-Chain Defence.
Зазначається, що постачання після оформлення заявки в системі тривало менш як два тижні, що більш ніж у чотири рази швидше за стандартну процедуру закупівлі. Наразі маркетплейс працює у форматі пілотного проєкту. До нього вже приєдналися 12 бойових бригад, що діють на найгарячіших напрямках фронту. Перші замовлення були оформлені 31 липня.
Читайте також: "Будуть РЕБи, БПЛА, роботизовані комплекси": речник Міноборони Лазуткін про маркетплейс зброї DOT-Chain Defence
У Міноборони поінформували, що протягом перших двох тижнів роботи IT-системи DOT-Chain Defence військові оформили 43 замовлення на близько 7 000 дронів (FPV та бомберів) загальною вартістю майже 245 мільйонів гривень.
"Ми вже бачимо перші результати роботи DOT-Chain Defence – дрони, замовлені через маркетплейс, прибули до підрозділів. Найшвидша доставка від замовлення до отримання склала лише шість днів. Кожен день, який ми зменшуємо від моменту заявки до доставки на фронт, – це збережені життя і швидша адаптація до змін на полі бою", - підкреслив директор "Агенції оборонних закупівель" Міноборони України Арсен Жумаділов.
- 7 липня в Україні запустили систему DOT-Chain Defence для оперативнішого та ефективнішого забезпечення армії озброєнням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.19 Купівля 41.19Продаж 41.7
- EUR Купівля 48.07Продаж 48.79
- Актуальне
- Важливе