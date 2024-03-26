"Українці є і будуть!": Зеленський відреагував на вихід збірної України на Євро-2024
Президент Володимир Зеленський привітав збірну України з футболу з виходом на Євро-2024
Привітання Володимир Зеленський опублікував у своєму телеграм-каналі.
"Дякую, хлопці! Дякую, збірна! За надважливі емоції для всієї країни. За надважливу перемогу і вихід на Євро. За те, що вкотре довели: коли українцям важко, але вони не здаються і продовжують боротьбу, тоді українці неодмінно перемагають. В часи, коли нас щодня хочуть знищити, ми щодня доводимо: українці є і будуть! Україна є і буде! Дякуємо за перемогу! Слава Україні!", - написав президент України.
Матч Україна - Ісландія завершився з рахунком 2:1 на користь нашої збірної. Голи у ворота ісландців забили Віктор Циганков та Михайло Мудрик, Георгій Судаков віддав два асисти.
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На Євро-2024 збірна України зіграє у групі E. Суперники - Бельгія, Румунія та Словаччина.
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Чемпіонат Європи з футболу пройде з 14 червня по 14 липня у Німеччині.
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