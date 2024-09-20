Умєров звільнив двох заступників Буданова та планує масштабні кадрові чистки в Міноборони, - ЗМІ
Міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника ГУР МО Кирила Буданова - Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка - та планує "масштабні кадрові чистки" в Міноборони
Про це повідомили джерела Бабеля, Української правди та РБК-Україна.
За словами джерел, заступників Кирила Буданова звільнили близько тижня тому. Як пише Бабель, їх називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана.
Джерела також зазначили, що за їхньою інформацією, з очільником ГУР рішення про звільнення не погоджували. Водночас співрозмовник Бабеля зазначив, що таке рішення ухвалили в Офісі президента, щоб "послабити Буданова".
Крім того, джерела Української правди та РБК-Україна сказали, що Умєров також планує "масштабні кадрові чистки" у Міністерстві оборони. Зокрема, співрозмовник УП зазначив, що міністр хоче звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців.
Головною причиною називають "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками".
"У списку "на вихід", зокрема, пʼять заступників міністра, держескретар Міноборони та скандально відомий начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий", - пише Українська правда.
- Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий перетинав прикордонні пункти РФ під час служби у Командуванні ВМС України у 2014-2015 роках.
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