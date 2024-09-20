Умєров звільнив двох заступників Буданова та планує масштабні кадрові чистки в Міноборони, - ЗМІ

Про це повідомили джерела Бабеля, Української правди та РБК-Україна.

За словами джерел, заступників Кирила Буданова звільнили близько тижня тому. Як пише Бабель, їх називають людьми колишнього міністра оборони, а зараз посла в Словенії Андрія Тарана.

Джерела також зазначили, що за їхньою інформацією, з очільником ГУР рішення про звільнення не погоджували. Водночас співрозмовник Бабеля зазначив, що таке рішення ухвалили в Офісі президента, щоб "послабити Буданова".

Крім того, джерела Української правди та РБК-Україна сказали, що Умєров також планує "масштабні кадрові чистки" у Міністерстві оборони. Зокрема, співрозмовник УП зазначив, що міністр хоче звільнити або вже звільнив близько 20 генералів та високопосадовців.

Головною причиною називають "неефективність, совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками".

"У списку "на вихід", зокрема, пʼять заступників міністра, держескретар Міноборони та скандально відомий начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий", - пише Українська правда.