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Начальник штабу Сил безпілотних систем Гладкий перетинав кордон РФ у 2014-2015 роках, - ЗМІ

Юлія Лаврук
11 вересня, 2024 середа
14:08
Війна з Росією Роман Гладкий

Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий перетинав прикордонні пункти РФ під час служби у Командуванні ВМС України у 2014-2015 роках

Зміст

Про це пише "Телебачення Торонто".

Відповідні дані OSINT-команда "Телебачення Торонто" знайшла у нещодавно злитій базі ФСБ "Кордон". У базі немає інформації про конкретні пункти пропуску, тому він міг виїжджати або в Росію або в тимчасово окупований Крим.

Як кажуть у команді, з 2014 до 2015 року Гладкий перетинав прикордонні російські пункти 26 разів (туди і назад). Зокрема, під час служби у Командуванні ВМС України. 

У відповідь на запит від "Телебачення Торонто" у ВМС повідомили, що посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗС України Гладкий обіймав від 27 лютого 2015 до 1 січня 2016 року. За цей час він перетинав російський прикордонний пункт 8 разів.

Згідно зі злитою базою ФСБ, найчастіше начальник штабу перетинав російський кордон до лютого 2015 року, коли був слухачем Національного університету оборони України імені Івана Черняховського. Тоді він перетинав прикордонні пункти 18 разів.

Окрім цього, його дружина Олена у період з 25 жовтня 2014 по 30 листопада 2015 років перетинала кордон з РФ 22 рази.

Про Романа Гладкого

З липня 2016 року був начальником штабу - першим заступником командувача Військово-Морських сил Збройних Сил України. Проте у 2018 році його звільнили з посади за "неналежне виконання службових обов'язків".

У 2019 році Гладкий очолив Спільний центр з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК). У 2020-2023 роках обіймав посади заступника начальника Об'єднаного штабу Командування Об'єднаних сил та заступника командувача Об'єднаних сил ЗСУ.

У серпні 2024 року Романа Гладкого призначили начальником штабу Командування Сил безпілотних систем ЗСУ. Але 3 вересня стало відомо про його тимчасове відсторонення.

За інформацією DeepState, командувач СБС Вадим Сухаревський був проти призначення Гладкого - підозрюваного у держзраді, шпигунстві та корупції. Крім того, Гладкий ніколи не мав жодного відношення до безпілотників.

Зазначимо, ЗМІ повідомляли, що дружина Гладкого має громадянство РФ і живе в окупованому Криму, а донька брала участь у змаганнях з плавання під прапором Росії.

Зокрема, як писало Суспільне, нардепка від фракції "Голос" Соломія Бобровська розповіла, що під час засідання Комітету з питань нацбезпеки постала низка питань до нового начальника штабу, серед них: 

  • чи є паспорт РФ в його дружини;
  • чи правда те, що його донька виступала під прапором ФСБ РФ на спортивних змаганнях;
  • чи має Гладкий довідку з перевіркою СБУ, чи була вона надана для тих, хто підписував його нове призначення, зокрема Рустему Умєрову;
  • чи було скасовано рішення Верховного суду про закриття доступу до державної таємниці для Гладкого.

Теги:
Україна
Росія
військові
ЗСУ
ВМСУ
безпілотник
Військові новини
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