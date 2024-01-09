В ISW наголосили на ключовому значенні ППО для України
Постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них від західних партнерів, як і раніше, мають вирішальне значення для оборони України, оскільки війська РФ намагаються адаптуватися до нинішніх можливостей української ППО
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
За оцінками аналітиків ISW, російські та українські війська нині беруть участь у тактичних та технологічних перегонах для планування наступу та оборони, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та модернізують протиповітряну оборону.
Крім того, західні системи ППО та постачання зенітно-ракетних комплексів Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту зростаючої оборонної промисловості України, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах України.
- Напередодні речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для відбиття останніх масованих атак сили ПС ЗСУ використали чималий запас ракет до систем ППО.
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