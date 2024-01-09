Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В ISW наголосили на ключовому значенні ППО для України

В ISW наголосили на ключовому значенні ППО для України

9 січня, 2024 вiвторок
04:50
Війна з Росією ППО

Постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них від західних партнерів, як і раніше, мають вирішальне значення для оборони України, оскільки війська РФ намагаються адаптуватися до нинішніх можливостей української ППО

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків ISW, російські та українські війська нині беруть участь у тактичних та технологічних перегонах для планування наступу та оборони, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та модернізують протиповітряну оборону.

Крім того, західні системи ППО та постачання зенітно-ракетних комплексів Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту зростаючої оборонної промисловості України, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах України.

  • Напередодні речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що для відбиття останніх масованих атак сили ПС ЗСУ використали чималий запас ракет до систем ППО.
ППО
зброя для України
Читайте також:
Данило Гетманцев
8 січня, 2024 понедiлок
Бронювання працівників від мобілізації в обмін на високі податки: Гетманцев оцінив ідею
 Аліна Михайлова
8 січня, 2024 понедiлок
Кохана загиблого Да Вінчі Михайлова прокоментувала жарт на шоу "Алкоміки" про вдів
Радомир Мокрик
Автор Мирослава Барчук
7 січня, 2024 неділя
Радомир Мокрик: Коли ти вмикаєш цей новорічний "Квартал" і там на мелодію "Соколята" співають про лайно Патрона - це не те що не смішно, це просто огидно
Київ
-13°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.31
    Купівля 38.31
    Продаж 39.14
  • EUR
    Купівля 41.91
    Продаж 43.03
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
9 січня
05:18
Китай Тайвань
Китай посилив військову активність поблизу Тайваню напередодні виборів на острові
04:22
залізниця світ росія
Масштабна аварія на залізниці у РФ: з рейок зійшли 14 вантажних вагонів
03:54
В'ячеслав Гладков
Влада Бєлгорода повідомила про нові обстріли: є постраждалі та руйнування
03:26
світ Бразилія ДТП
Загинули щонайменше 25 людей: у Бразилії туристичний автобус зіткнувся з вантажівкою
02:48
на фото Володимир Зеленський
Зеленський у середині січня може відвідати Швейцарію та форум у Давосі, - ЗМІ
02:20
Японія пожежа світ
У Токіо виникла масштабна пожежа в будинку експрем’єра Японії
01:52
Австралія
В Австралії розбився пасажирський літак із десятьма людьми на борту
01:24
Джейк Салліван
У Білому домі зустрілись з технологічними оборонними компаніями: говорили про допомогу Україні
00:56
Збиття літака МАУ: Україна і ще три держави виступили проти Ірану в ключовому органі цивільної авіації
00:45
Ентоні Блінкен
Блінкен: США працюють над запобіганням конфлікту між Ізраїлем та Ліваном
00:24
Оновлено
Франція
Очільниця уряду Франції Елізабет Борн пішла у відставку. ЗМІ називають її наступника
00:14
Віктор Орбан
"Переживемо ці місяці": Кулеба про ймовірність того, що Орбан очолить Єврораду
2024, понедiлок
8 січня
23:50
суд гаага
Україна підпише Любляно-Гаазьку конвенцію про міжнародну співпрацю у розслідуванні злочинів
23:35
Митрополит Епіфаній на Тернопільщині
У Росії заблокували сайт ПЦУ
23:04
Рустем Умєров
"За чотири місяці вдалося зекономити за всіма тиловими закупівлями приблизно 3,5 млрд грн": Умєров про викриття схем у Міноборони
23:03
алкоголь
У Запоріжжі продовжили час для продажу алкоголю
22:44
Ексклюзив
Володимир Путін та Кім Чен Ин
Новий світовий порядок буде формуватися через конфлікти, - дипломат Хара про атаки КНДР у бік Південної Кореї
22:22
Олаф Шольц
Заплановані країнами ЄС поставки зброї Україні надто малі, - Шольц
22:09
На Куп’янський напрямок військовим потрібен автомобіль: збір
21:48
міністр оборони США Ллойд Остін
Байден не планує звільняти Остіна через інцидент з госпіталізацією
21:37
Президент Володимир Зеленський (ліворуч на першому плані) та новий мінстр оборони Рустем Умеров
Єрмак, Буданов і Умєров та інші: Зеленський утворив делегацію України для перемовин щодо гарантій безпеки
20:52
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чинники, які визначатимуть ситуацію на лінії фронту у 2024 році. Колонка Сергія Згурця
20:52
Оновлено
РФ вдарила ракетами по Україні: є загиблі й поранені у різних областях. Подробиці
20:37
ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 33 ворожі штурми та вразили 2 склади боєприпасів росіян, - Генштаб
20:30
Ексклюзив
Микола Княжицький
Зеленський бачить пріоритетом виборців, а не військових: нардеп Княжицький про підхід президента до закону про мобілізацію
20:07
OPINION
Ігор Гулик
Уникнути Орбана
20:04
житло для переселенців, Самбір
В Україні змінили порядок надання житла для тимчасового проживання ВПО
20:02
лікування
В Україні розподілили понад 16 тис. курсів для безплатного лікування вірусного гепатиту С
20:00
Володимир Зеленський в Офісі президента (31 грудня 2023 року)
У ОП заявили, що Зеленський став першим президентом України, який спілкувався з королем Бахрейну. У 2003 році країну відвідував Кучма
19:40
Роман Нейтер, фото з особистого архіву
Хто та за скільки може стати власником землі в Україні та чи можна на цьому заробити?
19:30
Огляд
переможні новини
Переможні новини 684-го дня війни: ГУР отримало секретну інформацію про ВПК окупантів, легендарною "Богданою" ЗСУ знищили техніку окупантів 
19:30
Ексклюзив
акція у Варшаві
У Варшаві проходить акція на підтримку України: вимагають пришвидшення постачання зброї та дозвіл на використання активів РФ
19:23
Мобілізація, повістки
Комітет з соціальної політики ВР відправив законопроєкт про мобілізацію на доопрацювання
19:20
Blue Origin створить для NASA модуль для доставки людей на Місяць
США вперше з 1972 року запустили космічний корабель на Місяць
19:09
Франц Бекенбауер
Помер легендарний німецький футболіст та тренер Франц Бекенбауер
18:56
OPINION
Віталій Портников
Російському режиму Кіркорови та Лоліти вже непотрібні. Колонка Віталія Портникова
18:05
OPINION
Єгор Чечеринда
Картонні "герої" Росії, або Хто посадить за різдвяний стіл "БЄСсмєртний полк"?
18:00
Тейлор Свіфт
Стрічка The Eras Tour Тейлор Свіфт стала найкасовішим фільмом-концертом в історії
17:57
ЗСУ, мобілізація
Комітет ВР вбачає корупційні ризики у законопроєкті про мобілізацію
17:46
Ексклюзив
Волинський національний університет ім. Лесі Українки
"Не повинно існувати різниці між державним та приватним університетом": експерт Кондратюк про нові освітні ініціативи від МОН
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV