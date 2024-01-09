В ISW наголосили на ключовому значенні ППО для України

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За оцінками аналітиків ISW, російські та українські війська нині беруть участь у тактичних та технологічних перегонах для планування наступу та оборони, в якій обидві сторони постійно експериментують та адаптують свої дальні удари та модернізують протиповітряну оборону.

Крім того, західні системи ППО та постачання зенітно-ракетних комплексів Україні в короткостроковій та середньостроковій перспективі також мають важливе значення для захисту зростаючої оборонної промисловості України, оскільки російські війська продовжують завдавати ударів по промислових об'єктах України.