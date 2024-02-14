В окупованому Криму вчительку звільнили за український прапор у соцмережах

Про це повідомляє правозахисна ініціатива "Трибунал. Кримський епізод".

В окупованому Криму сільську вчительку звільнили за публікації в соціальній мережі, де висловлюється підтримка України та незгода з окупацією Криму. До цього окупований Джанкойський районний суд визнав вчительку винною начебто у скоєнні правопорушень про дискредитацію російської армії і про розміщення забороненої символіки.

За даними правозахисників, йдеться про Людмилу Шкоденко з села Победне Джанкойського району. 30 січня в проросійських пабліках з'явилося відео з персональними даними педагога, в якому вона повідомляє, що розмістила в соціальних мережах зображення прапора і герба України, а також зобов'язується видалити ці публікації.

Жителі села були обурені рішенням про звільнення Шкоденка, оскільки в школі й без того спостерігається гострий дефіцит кадрів.

"Промивати мізки дітям охочих багато, а хто їм знання даватиме, якщо вчителів бракує, так ще й останніх звільняють?" - розповіла мешканка села. Вона додала, що для зняття соціальної напруги влада району пообіцяла жителям села побудувати спортивний клуб і відновити спортмайданчик біля школи.

Звільнення людей у зв'язку з їхніми ідеологічними переконаннями є елементом комплексного переслідування кримчан, які є прихильниками України, зазначили правозахисники.