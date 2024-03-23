В окупованому Мелітополі партизани знищили близько 20 росіян, КамАЗ та УАЗ Patriot
22 березня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два вибухи. Українська розвідка і партизани уразили близько 20 росіян, дві тентовані вантажівки - КамАЗ та УАЗ Patriot
Про це повідомило ГУР.
22 березня 2024 року на території тимчасово окупованого Мелітополя відбулось два вибухи.
"Внаслідок спеціальної акції ГУР МО України та місцевого руху опору успішного вогневого ураження завдано групі російських загарбників та їхній військовій техніці", - йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, в епіцентрі вибухів перебувало близько 20 російських окупантів, дві тентовані вантажівки - КамАЗ та УАЗ Patriot. Точні втрати ворога уточнюються.
Фото: https://t.me/DIUkraine
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