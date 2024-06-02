В російській Ухті палає НПЗ. Перед цим чули вибухи
Вдень у неділю, 2 червня 2024 року, на нафтопереробному заводі компанії "Лукойл" в місті Ухта (Комі, РФ) спалахнула пожежа
Про це із посиланням на МНС Республіки Комі передає місцевий новинний портал БНК.
"У резервному парку нафтопереробного підприємства в Ухті за чотири кілометри від міста сталося загоряння в резервуарі РВС-10000", - йдеться у повідомленні.
Для ліквідації пожежі задіяно 74 рятувальників.
За інформацією видання "Коміінформ", загинуло 2 особи.
Загальноросійський ТГ-канал Baza, що спеціалізується на висвітлені надзвичайних ситуацій на території країни-агресорки, стверджує, що пожежі передувало "кілька вибухів".
- Останній зафіксований факт пожежі на цьому підприємстві мав місце 9 січня 2020 року, тобто ще до початку повномасштабного вторгнення.
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