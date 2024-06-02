В російській Ухті палає НПЗ. Перед цим чули вибухи

Про це із посиланням на МНС Республіки Комі передає місцевий новинний портал БНК.

"У резервному парку нафтопереробного підприємства в Ухті за чотири кілометри від міста сталося загоряння в резервуарі РВС-10000", - йдеться у повідомленні.



Для ліквідації пожежі задіяно 74 рятувальників.

За інформацією видання "Коміінформ", загинуло 2 особи.

Загальноросійський ТГ-канал Baza, що спеціалізується на висвітлені надзвичайних ситуацій на території країни-агресорки, стверджує, що пожежі передувало "кілька вибухів".