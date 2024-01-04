В Японії після землетрусу врятували літню жінку, яка пробула під завалами 3 доби
Рятувальники в Японії витягли з-під завалів жінку похилого віку через три доби після землетрусу, це майже на межі ймовірності виживання
Кадри її порятунку в містечку Вадзима транслювало державне агентство новин NHK, інформує ВВС.
Видання зазначає, що багато людей, в основному в містах Судзу та Вадима, все ще залишаються під уламками своїх будинків. Врятована жінка теж була під уламками на першому поверсі будинку.
Її порятунок був тим щасливішим, що у четвер закрилося так зване вікно можливостей тривалістю 72 години. Пізніше, ніж через три доби з моменту землетрусу, шанси знайти тих, хто вижив, починають різко знижуватися.
- Уранці понеділка, 1 січня, у Японії стався землетрус магнітудою 7,6 за шкалою Ріхтера, у результаті чого загинули щонайменше 82 людини. Мешканців низки префектур попередили про загрозу цунамі та закликали евакуюватися.
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