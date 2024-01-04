В Японії після землетрусу врятували літню жінку, яка пробула під завалами 3 доби

Кадри її порятунку в містечку Вадзима транслювало державне агентство новин NHK, інформує ВВС.

Видання зазначає, що багато людей, в основному в містах Судзу та Вадима, все ще залишаються під уламками своїх будинків. Врятована жінка теж була під уламками на першому поверсі будинку.

Її порятунок був тим щасливішим, що у четвер закрилося так зване вікно можливостей тривалістю 72 години. Пізніше, ніж через три доби з моменту землетрусу, шанси знайти тих, хто вижив, починають різко знижуватися.