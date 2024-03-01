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Вчителька молодших класів "здавала" окупантам перебування українських патріотів на Харківщині

1 березня, 2024 п'ятниця
10:20
Кримінал Окупанти

СБУ повідомила про підозру вчительці молодших класів, яка під час окупації Харківщини виказувала росіянам місце перебування українських патріотів

Про це повідомляє СБУ.

Кіберфахівці Служби безпеки викрили 57-річну колишню вчительку молодших класів у селі Лук’янці Липецької громади, яку раніше притягували до відповідальності за побиття учнів.

"У період окупації населеного пункту вона «здавала» загарбникам місця перебування українських патріотів. Саме за її наведенням рашисти викрали та ув’язнили до катівні декількох учасників руху опору в регіоні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що серед закатованих патріотів були депутат місцевої ради, учасник АТО і батько діючого співробітника Нацполіції України.

"У катівнях до викрадених людей застосовували жорстокі тортури, постійно били і тривалий час залишали без їжі та води. У такий спосіб російські окупанти намагались отримати від потерпілих інформацію про Сили оборони, які на той час вели запеклі бої за Харків", - встановило слідство.

В СБУ наголошують, що загарбникам не вдалося "вибити" з українських патріотів розвіддані, а згодом декількох відпустили.

Ще одного українця окупанти вивезли до Бєлгородської області, де тримали в полоні 2 роки, а потім обміняли на російського бойовика.

Після звільнення села жінка виїхала до Харкова, де сподівалась уникнути правосуддя.

СБУ встановила її місцеперебування та затримали в орендованій квартирі.

Наразі затриманій повідомлено про підозру за пособництво державі-агресору (ст. 111-2 КК України).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує до 12 років ув’язнення.

Фото: https://t.me/SBUkr


Фото: https://t.me/SBUkr

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Прокуратура Литви повідомила про підозри трьом бойовикам "ДНР", які, ймовірно, причетні до вбивства литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі.

Теги:
Україна
Росія
Харків
Війна з Росією
окуповані території
окупанти
Харківщина
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