Вбивство литовського режисера Кведаравічюса у Маріуполі: Литва оголосила підозри трьом бойовикам "ДНР"

Про це інформує Офіс генпрокурора, посилаючись на слова генпрокурорки Литви Ніди Грунскене.

Вказано, що це перші підозри за воєнні злочини, які оголосила Литва. Розслідування відбувалося в рамках діяльності спільної слідчої групи (JIT).

"Ця справа є глибоко символічною для нас, оскільки стосується жахливих злочинів агресора, скоєних у Маріуполі - місті, яке стало символом варварства російських загарбників. Трьох проросійських бойовиків підозрюють у вбивстві громадянина Литви, цивільного, який жодним чином не брав участі у бойових діях. Нелюдські тортури, які місили розстріл, побиття, поранення ножем і переломи кісток, призвели до смерті чоловіка", - сказав генпрокурор України Андрій Костін.

Він додав, що ідентифікація підозрюваних у вбивстві литовського режисера є доказом того, що навіть коли воєнні злочини скоюються на окупованих територіях, злочинці не уникнуть правосуддя.