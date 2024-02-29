Вбивство литовського режисера Кведаравічюса у Маріуполі: Литва оголосила підозри трьом бойовикам "ДНР"
Прокуратура Литви повідомила про підозри трьом бойовикам "ДНР", які, ймовірно, причетні до вбивства литовського режисера Мантаса Кведаравічюса у Маріуполі
Про це інформує Офіс генпрокурора, посилаючись на слова генпрокурорки Литви Ніди Грунскене.
Вказано, що це перші підозри за воєнні злочини, які оголосила Литва. Розслідування відбувалося в рамках діяльності спільної слідчої групи (JIT).
"Ця справа є глибоко символічною для нас, оскільки стосується жахливих злочинів агресора, скоєних у Маріуполі - місті, яке стало символом варварства російських загарбників. Трьох проросійських бойовиків підозрюють у вбивстві громадянина Литви, цивільного, який жодним чином не брав участі у бойових діях. Нелюдські тортури, які місили розстріл, побиття, поранення ножем і переломи кісток, призвели до смерті чоловіка", - сказав генпрокурор України Андрій Костін.
Він додав, що ідентифікація підозрюваних у вбивстві литовського режисера є доказом того, що навіть коли воєнні злочини скоюються на окупованих територіях, злочинці не уникнуть правосуддя.
- 2 квітня 2022 року в Маріуполі вбили литовського режисера-документаліста Мантаса Кведаравічюса. Зазначалось, що він загинув "з камерою в руках".
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