Від медикаментів до дронів: як аптеки "АНЦ" підтримують пацієнтів та фронт

Аптека як бастіон надії

Попри постійні атаки ворога, аптеки “АНЦ” у Запоріжжі продовжують працювати. Коли багато закладів закривались або евакуювались, ці фармацевти зробили інший вибір — залишитись і служити людям.

Щороку у третю суботу вересня в Україні відзначають День фармацевтичного працівника. Це свято тих, хто рятує життя не лише професійними знаннями, а й людяністю, розумінням і емпатією. У реаліях війни їхня місія стала ще важливішою — вони стали справжніми героями тилу.

Чверть століття служіння людям

Тетяна Антонова присвятила фармації 25 років життя, з них 20 — у мережі аптек “АНЦ”. З 2005 року вона незмінно керує своєю аптекою, а її пристрасть до професії передалася й дочці, яка продовжила сімейну традицію в аптеках “АНЦ”.

"Ми не виїжджали, залишились", — каже Тетяна. — "Ми працюємо в закладі охорони здоров'я і не можемо покинути містян, бо відчуваємо свою відповідальність, залишаючись єдиним зв'язком між лікарнею і клієнтами".

Більше ніж просто ліки

В аптечній мережі “АНЦ” працюють тисячі фармацевтів, які взяли на себе не лише професійні, а й психологічні обов'язки. Вони не лише відпускають ліки, а й беруть на себе відповідальність за психологічну підтримку пацієнтів. Стратегія АНЦ побудована на культурі довіри та безперервного розвитку. Компанія надає гранти майбутнім фармацевтам, допомагаючи молодим спеціалістам будувати кар'єру в Україні замість еміграції.

Музей вдячності

Десятки шевронів та стягів різних військових формувань прикрашають стіни аптеки “АНЦ”, якою завідує Тетяна Антонова. Це подарунки від захисників у знак подяки за допомогу та підтримку.

"Вони пишуть у месенджерах, замовляють медикаменти, приїжджають, забирають", — розповідає завідувачка. — "У нас є волонтерська організація в Запоріжжі, з якою ми співпрацюємо. Коли потрібно замовити ліки у великих кількостях, вони звертаються, і відділ закупівлі оперативно реагує на потреби військових".

Понад 130 мільйонів на порятунок життів

За останні 3,5 роки війни мережа аптек "АНЦ" спрямувала понад 130 млн грн на благодійність, волонтерські ініціативи, допомогу військовим і підтримку пацієнтів у прифронтових регіонах. Значна частина допомоги надходить за прямими запитами від підрозділів — аптечки, ліки, тактична медицина, автомобілі, дрони, засоби радіоелектронної боротьби. Усе це оперативно доставляють туди, де найбільше потрібно — на передову.

Історія Тетяни Антонової — це лише одна з тисяч історій українських фармацевтів, які щодня доводять: справжній героїзм полягає не лише у боротьбі зі зброєю в руках, а й у щоденному служінні людям, попри всі небезпеки та виклики війни.

