Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Запоріжжя Від медикаментів до дронів: як аптеки "АНЦ" підтримують пацієнтів та фронт
Партнерський матеріал

Від медикаментів до дронів: як аптеки "АНЦ" підтримують пацієнтів та фронт

Ярослава Наумова
3 жовтня, 2025 п'ятниця
11:26
Запоріжжя Аптека АНЦ фармацевти Запоріжжя

"Ми залишились у Запоріжжі, бо хто, як не ми?" — ці слова Тетяни Антонової, завідувачки мережі аптек “АНЦ”, стали девізом тисяч українських фармацевтів, які щодня ризикують власним життям заради порятунку інших

Зміст

Аптека як бастіон надії

Попри постійні атаки ворога, аптеки “АНЦ” у Запоріжжі продовжують працювати. Коли багато закладів закривались або евакуювались, ці фармацевти зробили інший вибір — залишитись і служити людям.
Щороку у третю суботу вересня в Україні відзначають День фармацевтичного працівника. Це свято тих, хто рятує життя не лише професійними знаннями, а й людяністю, розумінням і емпатією. У реаліях війни їхня місія стала ще важливішою — вони стали справжніми героями тилу.

Чверть століття служіння людям

Тетяна Антонова присвятила фармації 25 років життя, з них 20 — у мережі аптек “АНЦ”. З 2005 року вона незмінно керує своєю аптекою, а її пристрасть до професії передалася й дочці, яка продовжила сімейну традицію в аптеках “АНЦ”.

"Ми не виїжджали, залишились", — каже Тетяна. — "Ми працюємо в закладі охорони здоров'я і не можемо покинути містян, бо відчуваємо свою відповідальність, залишаючись єдиним зв'язком між лікарнею і клієнтами".

Більше ніж просто ліки

В аптечній мережі “АНЦ” працюють тисячі фармацевтів, які взяли на себе не лише професійні, а й психологічні обов'язки. Вони не лише відпускають ліки, а й беруть на себе відповідальність за психологічну підтримку пацієнтів. Стратегія АНЦ побудована на культурі довіри та безперервного розвитку. Компанія надає гранти майбутнім фармацевтам, допомагаючи молодим спеціалістам будувати кар'єру в Україні замість еміграції.

Музей вдячності

Десятки шевронів та стягів різних військових формувань прикрашають стіни аптеки “АНЦ”, якою завідує Тетяна Антонова. Це подарунки від захисників у знак подяки за допомогу та підтримку.

АНЦ

"Вони пишуть у месенджерах, замовляють медикаменти, приїжджають, забирають", — розповідає завідувачка. — "У нас є волонтерська організація в Запоріжжі, з якою ми співпрацюємо. Коли потрібно замовити ліки у великих кількостях, вони звертаються, і відділ закупівлі оперативно реагує на потреби військових".

Понад 130 мільйонів на порятунок життів

За останні 3,5 роки війни мережа аптек "АНЦ" спрямувала понад 130 млн грн на благодійність, волонтерські ініціативи, допомогу військовим і підтримку пацієнтів у прифронтових регіонах. Значна частина допомоги надходить за прямими запитами від підрозділів — аптечки, ліки, тактична медицина, автомобілі, дрони, засоби радіоелектронної боротьби. Усе це оперативно доставляють туди, де найбільше потрібно — на передову.

АНЦ

Історія Тетяни Антонової — це лише одна з тисяч історій українських фармацевтів, які щодня доводять: справжній героїзм полягає не лише у боротьбі зі зброєю в руках, а й у щоденному служінні людям, попри всі небезпеки та виклики війни.
 

Теги:
Суспільство
Війна з Росією
Читайте також:
Автор Дар'я Тарасова
2 жовтня, 2025 четвер
Три українці потрапили до міжнародного рейтингу 100 найкращих діджеїв світу
Віктор Орбан
Автор Віталій Бесараб
1 жовтня, 2025 середа
У Орбана зникло відчуття, що його може хтось стримувати, - експертка Шимкевич
Автор Юрій Мартинович
2 жовтня, 2025 четвер
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
Київ
+8.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
11:32
Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
11:26
Ексклюзив
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Авіаексперт Криволап: Росія модернізувала алгоритми балістичних ракет - перехоплення системою Patriot значно ускладнилося
10:49
пожежа на нафтопереробному заводі Chevron
На НПЗ в Лос-Анджелесі пролунали вибухи, спалахнула велика пожежа
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" зіштовхується з реаліями ЄС, а поставки Tomahawk Україні малоймовірні. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
10:31
удар РФ, Харківщина
На Харківщині близько 13 тис. свиней загинули через атаку БПЛА
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Ексклюзив
За результатами опитування, 88% українців підтримують стратегічну українізацію, - Шпак
10:10
Ексклюзив
Сенс Банк
Держава готує продаж "Сенс банку", який раніше належав російським олігархам: чому це логічний процес та що про це кажуть експерти
10:05
OPINION
У дискусіях про безпеку Європи не повинно бути "хороших росіян"
09:55
безпілотник
Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ
09:42
Ryanair
В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір
08:29
Ексклюзив
ЗАЕС
Це трюк у стилі КДБ: експерт з енергетики Омельченко про ризики на окупованій ЗАЕС
08:28
У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя
08:28
Анонс
"Рух" в УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру
08:09
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
За минулу добу на фронті відбулось 162 бої: майже півсотні з них на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
07:57
Огляд
Кремль москва
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику
07:15
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
07:04
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
06:26
валізи в аеропорту
Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів
06:05
Хезбола, Ліван
США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
00:33
Оновлено
"Шахтар"
Ліга конференцій: "Шахтар" здобув перемогу над "Абердіном"
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:47
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга
22:22
Олександр Сирський
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський
21:54
Ексклюзив
Tomahawk
Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко
21:42
Оновлено
"Динамо" - "Крістал Пелес", Ліга конференцій, Владислав Дубінчак
"Динамо" програло "Крістал Пелесу" у стартовому матчі Ліги конференцій
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:06
Володимир Путін
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
20:01
OPINION
Росію вб'є сміх
19:46
Віктор Орбан
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
19:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
РФ перекидає резерви з Сумського напрямку для посилення наступу на Донеччині, - полковник ЗСУ Саєнко
19:20
Ексклюзив
тюрма
Росія демонструє, що міжнародні норми не мають жодного значення: юристка про вихід з Євроконвенції проти катувань
19:16
Володимир Зеленський
Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України
18:57
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Запоріжцям треба готуватися: потрібно виїхати на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу, - Андрющенко
18:54
МЗС України
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV