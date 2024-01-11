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Використання ракет КНДР в Україні: Костін заявив про перші докази

11 січня, 2024 четвер
18:21
Війна з Росією на фото: Костін

Генеральний прокурор України Андрій Костін підтвердив, що Росія вже використовувала на війні проти України ракети з Північної Кореї

Про це Костін розповів в ефірі Суспільне. Спротив.

Генпрокурор пояснив: щоби підтвердити дані про походження зброї, якою атакують Україну, потрібна спільна системна робота прокурорів, слідчих та експертів.

"Щодо Північної Кореї, то днями ми отримали перші докази використання армією РФ ракет, виготовлених у цій країні. Результати попередньої науково-технічної експертизи підтверджують, що випущена 2 січня по центральній частині Харкова ракета є ракетою малої дальності, яка розроблена Північною Кореєю", — сказав посадовець.

Костін додав, що такі ж висновки у військових експертів із міжвідомчої робочої групи при Офісі генпрокурора. Експерти також були на місці обстрілу та робили попередній огляд та аналіз частин ракети. Зараз триває комплексна комісійна експертиза, яка має остаточно підтвердити цей факт.

"Ми також працюємо над виявленням інших фрагментів боєприпасів, які були виявлені на місцях нещодавніх атак на Харківщині та Одещині", — сказав Андрій Костін.

Що відомо про постачання Росії балістичних ракет від Північної Кореї 

У США 4 січня заявили, що мають інформацію про те, що Північна Корея передала Росії партію балістичних ракет і пускових установок до них, які вже були застосовані для ударів по Україні.

За словами представника Білого дому, 30 грудня 2023 року російські сили запустили принаймні одну північнокорейську балістичну ракету по Україні. 

Пізніше США знову заявили, що мають докази того, що російські терористи продовжують завдавати ударів по Україні балістичними ракетами, які виробили у КНДР.

У Білому домі наголошують, що РФ використала ракети з КНДР для ударів по Києву, Харкову, Запоріжжю та інших містах України. Мова щонайменше про період з 30 грудня до 6 січня.

10 січня очільники міністерств закордонних справ 47 країн засудили постачання Північною Кореєю балістичних ракет Росії та їхнє застосування РФ проти України.

Цього ж дня представник Південної Кореї в ООН заявив, що КНДР використовує Україну як полігон для ракет, здатних нести ядерний заряд.

Росія
КНДР
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