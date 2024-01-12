Вища рада правосуддя звільнила 325 суддів за минулий рік
Протягом 2023 року Вища рада правосуддя (ВРП) ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів
Про це пише ВРП.
"Протягом січня - грудня 2023 року Вища рада правосуддя ухвалила рішення щодо звільнення 325 суддів", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, 293 суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, серед яких 139 суддів місцевих судів, 122 судді апеляційних судів, 23 судді Верховного суду, 4 судді Верховного суду України, 1 суддя Вищого адміністративного суду України, 1 суддя Вищого господарського суду України, 3 судді Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.
Крім цього, 24 судді звільнено у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням, з яких 23 судді місцевих судів та суддя Верховного Суду.
Також за особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 7 суддів, з яких 6 суддів звільнено за вчинення істотного дисциплінарного проступку та 1 суддя звільнений на підставі підпункту 4 пункту 16 розділу XV "Перехідні положення" Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України.
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