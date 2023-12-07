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ВРП звільнила з посади голову Державної судової адміністрації Сальнікова

7 грудня, 2023 четвер
18:15
Суспільство Олексій Сальніков

Голову Державної судової адміністрації України Олексія Сальнікова сьогодні, 7 грудня, вирішили притягнути до дисциплінарної відповідальності у вигляді звільнення з посади

Про це повідомляє Вища рада правосуддя.

Рішення ухвалено на підставі відповідної пропозиції Комісії з питань вищого корпусу державної служби в системі правосуддя з висновком про наявність у діях голови ДСА України Сальнікова дисциплінарного проступку.

Йдеться про порушення присяги державного службовця.

Як зазначено в рішенні, порушення присяги державного службовця полягало у протиправних діях щодо використання статусу державного службовця та у лобіюванні неправомірних приватних інтересів інших осіб, що створює конфлікт між приватними та публічними інтересами.

Також це підриває довіру до нього як до носія влади та до посади голови Державної судової адміністрації України і призводить до тяжких наслідків у вигляді приниження авторитету ДСА України, як державного.

"Вища рада правосуддя вважає обґрунтованим висновок Комісії щодо наявності в діях голови ДСА України Сальнікова складу зазначеного дисциплінарного проступку", - додали у ВРП.

Застереження. Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Сальнікова і Князєва

Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж ВСУ висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. 31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву.

24 липня голову Державної судової адміністрації Олексія Сальнікова викрили на підбурюванні суддів Верховного Суду до взяття хабаря за винесення рішення на користь комерційного підприємства.

26 липня Сальнікову оголошено підозру в підбурюванні Верховного Суду до хабаря за винесення рішення на користь підприємства.

28 липня ВАКС обрав запобіжний захід голові ДСА України Олексію Сальнікову у вигляді тримання під вартою та застави у розмірі 805,2 тис. грн.

Кримінал
Україна
Верховний суд
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