Про це інформує Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

"28 липня 2023 року за клопотанням детективів НАБУ, погодженим прокурором САП, слідча суддя ВАКС обрала запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 805,2 тис. грн голові Державної судової адміністрації України", - йдеться в заяві.

За даними слідства, Сальніков 5 березня 2023 року отримав від представника комерційного підприємства 7,5 тис. доларів. З них 5 тис. він повинен був передати суддям Верховного Суду за винесення рішення на користь цього підприємства. Ще 2 тис. доларів він залишив би собі за посередницькі послуги.

Також голова ДСА обіцяв посприяти у винесенні рішення суддями Верховного Суду. Зокрема він хотів залучити до цього його колишнього голову Всеволода Князєва. Однак після викриття останнього на отриманні хабаря поведінка Сальнікова різко змінилася: він почав ухилятися і не хотів повертати отримані ним гроші.

Застереження. Відповідно до частини 1 статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Що відомо про справу Сальнікова і Князєва

Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. Наступного дня у справі про корупцію у Верховному Суді України був затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа. Тоді ж ВСУ висловив недовіру Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру.

Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва. Згодом Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою. 31 травня ВАКС відхилив апеляційну скаргу щодо зміни запобіжного заходу Князєву.

24 липня Сальнікова викрили на підбурюванні суддів Верховного Суду до взяття хабаря за винесення рішення на користь комерційного підприємства

26 липня голові Державної судової адміністрації Олексію Сальнікову оголошено підозру у підбурюванні Верховного Суду до хабаря за винесення рішення на користь підприємства.