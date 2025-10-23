Військова Тетяна Теплюк «Хрещена» отримала Відзнаку Українського Жіночого Конгресу за жіноче лідерство
Лауреаткою Відзнаки Українського Жіночого Конгресу імені Мері О’Хейген стала військовослужбовиця ЗСУ Тетяна Теплюк, позивний “Хрещена”
Лауреаткою Відзнаки Українського Жіночого Конгресу імені Мері О’Хейген стала військовослужбовиця Збройних Сил України Тетяна Теплюк, позивний “Хрещена”.
Відзнаку за визначні заслуги у сфері жіночого лідерства було вручено під час Конгресу-2025, який триває у Києві.
“Служу Україні, найпрекраснішій землі, найпрекраснішій країні, найпрекраснішим людям! Люблю цю землю і країну, люблю вас. Там, в тому Мородорі, я зрозуміла, що немає кращої країни, ніж Україна!”, – зазначила “Хрещена”, отримуючи нагороду.
Цього року вперше переможницю обирав не оргкомітет, а а люди: анкету міг подати кожен, хто авторизувався і обґрунтував свій вибір, розповіла співзасновниця і директора Конгресу Світлана Войцеховська.
«Ми отримали майже 600 заявок – кандидаток з різних регіонів. Більшість – представниці громадського сектору, військові. І дуже цікаво, що серед кандидаток – багато вчителів і працівників освіти», – зазначила Світлана Войцеховська.
За словами іншої співзасновниці УЖК Марії Іонової, вибір лауреатки був непростим, адже кожна кандидатка гідна відзнаки.
«Важко обрати найкращу з найкращих. Але завдяки тому, що ми маємо спільні цінності, ми обрали одну, яка є прикладом сміливості, мужності, сили духу, наставництва», – розповіла Марія Іонова.
Нагороду “Хрещеній” вручила Оксана Цибух – мати Ірини Цибух, бойової медикині, лауреатки торішньої Відзнаки Конгресу, Героїні України посмертно.
“У цій жінці я бачу той самий вогонь, що в моїй Іринці. Ви військова, ви захисниця. Ви пройшли через випробування. Ви довели, що справжня міць жінки – не лише в броні, а в її серці. Я передаю цю нагороду як естафету світла, символ сестринства, який переходить від однієї сміливої жінки до іншої!”, – сказала Оксана Цибух.
Тетяна Теплюк “Хрещена” – солдатка бригади “Азов”, якій цього року виповнилося 73 роки.
До війни операційна сестра, Тетяна була медиком під час війни в Афганістані, брала участь у Революції Гідності, а після неї переїхала до Маріуполя, де вступила до лав полку «Азов», у якому служив її похресник. Саме тоді вона отримала позивний «Хрещена».
Після початку повномасштабного вторгнення Тетяна залишилася в гарнізоні, а з Азовсталі потрапила в російський полон, де провела вісім місяців. Вона повернулася додому у новорічну ніч – на межі 2022 і 2023 років. Уже восени того ж року знову повернулася до служби.
Нагадаємо, Відзнака Українського Жіночого Конгресу носить ім’я Мері О’Хейген – жінки, яка після Революції Гідності протягом п’яти років очолювала український офіс Національного Демократичного Інституту (NDI) і зробила неоціненно багато для просування ідеї жіночого лідерства в Україні. Цього року Відзнаку вручили уже втретє. Першою лауреаткою стала лікарка та волонтерка Наталя Лелюх. 23 жовтня у Києві триває Український Жіночий Конгрес-2025 – унікальний національний майданчик для просування політики рівності в Україні, який існує з 2017 року. Співзасновницями Конгресу є віцеспікерка Верховної Ради України Олена Кондратюк, народна депутатка Марія Іонова та народна депутатка 8 скликання Світлана Войцеховська.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.66 Купівля 41.66Продаж 42.12
- EUR Купівля 48.31Продаж 48.98
- Актуальне
- Важливе