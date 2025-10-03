Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті

Таку думку в етері Громадського радіо висловив військовий оглядач Денис Попович.

Коментуючи інформацію проєкту DeepState про те, що у вересні темпи просування росіян були найменшими, починаючи з травня, він сказав, що на це впливає кілька факторів, один з яких — бензинова криза.

"Ворог намагається просуватися малими піхотними групами. Для атак він використовує цивільний транспорт — байки чи інший транспорт, який вкрали у місцевого населення, "буханки", "УАЗи", "Жигулі" — загалом легкові автомобілі. Вони працюють на бензині. А паливна криза, крім території Росії, дуже сильно вирує на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Російські військові змушені вистоювати в чергах за пальним разом з місцевими мешканцями. Ніхто їх уперед не пропускає. Це по-перше. По-друге, навіть робота дронів залежить від бензину. Бо їхні акумулятори потрібно заряджати. А в польових умовах це можна зробити лише за допомогою бензинових електрогенераторів", — сказав Денис Попович.

З посиланням на заяви російських пропагандистів він зазначив, що на згадану проблему окупанти скаржаться вже майже місяць. А українські удари тим часом продовжуються. Самі росіяни заявляють, що українські удари вивели з ладу 38% їхньої нафтової промисловості.

Також Денис Попович проаналізував, чому темпи просування окупантів у вересні виявилися найбільшими на Новопавлівському напрямку, зокрема — на Дніпропетровщині. Військовий оглядач каже, що це пов’язано з двома факторами. Перший — це більша чисельність російської армії. Другий — мала забудова на цьому напрямку й невелика кількість населених пунктів. Тому росіянам там легше просуватися.