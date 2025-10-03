Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Новини Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті

Військовий оглядач знайшов зв’язок між ударами по російських НПЗ і просуванням окупантів на фронті

Ярослава Наумова
3 жовтня, 2025 п'ятниця
11:32
Новини

Удари українських дронів по російських нафтопереробних заводах вплинули, зокрема, й на темпи просування окупантів

Зміст

Таку думку в етері Громадського радіо висловив військовий оглядач Денис Попович.

Коментуючи інформацію проєкту DeepState про те, що у вересні темпи просування росіян були найменшими, починаючи з травня, він сказав, що на це впливає кілька факторів, один з яких — бензинова криза.

"Ворог намагається просуватися малими піхотними групами. Для атак він використовує цивільний транспорт — байки чи інший транспорт, який вкрали у місцевого населення, "буханки", "УАЗи", "Жигулі" — загалом легкові автомобілі. Вони працюють на бензині. А паливна криза, крім території Росії, дуже сильно вирує на окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Російські військові змушені вистоювати в чергах за пальним разом з місцевими мешканцями. Ніхто їх уперед не пропускає. Це по-перше. По-друге, навіть робота дронів залежить від бензину. Бо їхні акумулятори потрібно заряджати. А  в польових умовах це можна зробити лише за допомогою бензинових електрогенераторів", — сказав Денис Попович.

З посиланням на заяви російських пропагандистів він зазначив, що на згадану проблему окупанти скаржаться вже майже місяць. А українські удари тим часом продовжуються. Самі росіяни заявляють, що українські удари вивели з ладу 38% їхньої нафтової промисловості.

Також Денис Попович проаналізував, чому темпи просування окупантів у вересні виявилися найбільшими на Новопавлівському напрямку, зокрема — на Дніпропетровщині. Військовий оглядач каже, що це пов’язано з двома факторами. Перший — це більша чисельність російської армії. Другий — мала забудова на цьому напрямку й невелика кількість населених пунктів. Тому росіянам там легше просуватися.

Теги:
Читайте також:
Віктор Орбан
Автор Дар'я Куркіна
2 жовтня, 2025 четвер
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
Автор Юрій Мартинович
2 жовтня, 2025 четвер
Гетьман, який не скорився Московії: 316 років тому помер Іван Мазепа, котрий міг змінити історію Європи
Автор Катерина Ганжа
2 жовтня, 2025 четвер
РФ атакувала Україну безпілотниками: на Київщині та в Одесі є постраждалі
Київ
+8.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.98
    Купівля 40.98
    Продаж 41.45
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.74
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 жовтня
11:27
сили ППО
Повітряні сили вночі 3 жовтня знешкодили 320 цілей противника
11:27
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами та ракетами в ніч на 3 жовтня: на Полтавщині постраждала критична інфраструктура
11:26
Ексклюзив
ракетний комплекс "Іскандер-М"
Авіаексперт Криволап: Росія модернізувала алгоритми балістичних ракет - перехоплення системою Patriot значно ускладнилося
11:26
Партнерський матеріал
Аптека АНЦ фармацевти Запоріжжя
Від медикаментів до дронів: як аптеки "АНЦ" підтримують пацієнтів та фронт
10:49
пожежа на нафтопереробному заводі Chevron
На НПЗ в Лос-Анджелесі пролунали вибухи, спалахнула велика пожежа
10:41
Огляд
світ, міжнародний огляд
План фон дер Ляєн щодо "стіни дронів" зіштовхується з реаліями ЄС, а поставки Tomahawk Україні малоймовірні. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
10:31
удар РФ, Харківщина
На Харківщині близько 13 тис. свиней загинули через атаку БПЛА
10:20
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
10:18
Ексклюзив
За результатами опитування, 88% українців підтримують стратегічну українізацію, - Шпак
10:10
Ексклюзив
Сенс Банк
Держава готує продаж "Сенс банку", який раніше належав російським олігархам: чому це логічний процес та що про це кажуть експерти
10:05
OPINION
У дискусіях про безпеку Європи не повинно бути "хороших росіян"
09:55
безпілотник
Україна передасть США технології виробництва і застосування дронів в обмін на роялті або інші можливості, - WSJ
09:42
Ryanair
В Ryanair закликали збивати російські дрони, що порушують європейський повітряний простір
08:29
Ексклюзив
ЗАЕС
Це трюк у стилі КДБ: експерт з енергетики Омельченко про ризики на окупованій ЗАЕС
08:28
У NASA знайшли нові докази, що супутник Сатурна Енцелад може підтримувати життя
08:28
Анонс
"Рух" в УПЛ
УПЛ: розклад і результати матчів 8-го туру
08:09
Оновлено
Український зенітний комплекс «Бук-М1» з ракетами RIM-7 Sea Sparrow
За минулу добу на фронті відбулось 162 бої: майже півсотні з них на Покровському напрямку
08:05
OPINION
Сварка Мерца й Орбана: Європа ставить угорського прем'єра на місце
07:57
Огляд
Кремль москва
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику
07:15
втрати окупантів
РФ за добу війни в Україні втратила танк, бронемашину та 970 військових
07:04
У Польщі відкрили найбільший навчальний центр для підготовки українських військовослужбовців
06:26
валізи в аеропорту
Аеропорт Мюнхена скасував понад десяток рейсів через появу невідомих дронів
06:05
Хезбола, Ліван
США виділили Лівану $230 млн в рамках роззброєння "Хезболли", - Reuters
00:33
Оновлено
"Шахтар"
Ліга конференцій: "Шахтар" здобув перемогу над "Абердіном"
00:20
Віктор Орбан
Орбан заявив, що Угорщина не боїться РФ, оскільки є членом НАТО і ЄС
2025, четвер
2 жовтня
23:47
РФ на ЗАЕС навмисно вимкнула електроенергію, аби підʼєднати її до своєї мережі, – Сибіга
22:22
Олександр Сирський
У вересні РФ використала майже 6,9 тис. БПЛА для атак на Україну, - Сирський
21:54
Ексклюзив
Tomahawk
Важлива не модифікація, а кількість ракет Tomahawk, які можуть передати Україні, - експерт з авіації Романенко
21:42
Оновлено
"Динамо" - "Крістал Пелес", Ліга конференцій, Владислав Дубінчак
"Динамо" програло "Крістал Пелесу" у стартовому матчі Ліги конференцій
21:08
путін
Путін пригрозив ударами по українських АЕС
20:53
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
На ТОТ росіяни хочуть карати батьків за навчання дітей в українських школах онлайн
20:48
Ексклюзив
Ігор Лапін
Путін успішно продає страх нашим західним партнерам, - офіцер ЗСУ Лапін
20:06
Володимир Путін
"Ну розберіться тоді з ним": Путін відповів Трампу, який назвав його паперовим тигром
20:01
OPINION
Росію вб'є сміх
19:46
Віктор Орбан
Туск у Х запитав Орбана, на чиєму той боці у війні РФ проти України. Премʼєр Угорщини відповів
19:21
Ексклюзив
окупанти, оркі, російські солдати
РФ перекидає резерви з Сумського напрямку для посилення наступу на Донеччині, - полковник ЗСУ Саєнко
19:20
Ексклюзив
тюрма
Росія демонструє, що міжнародні норми не мають жодного значення: юристка про вихід з Євроконвенції проти катувань
19:16
Володимир Зеленський
Після зустрічі з Трампом ми, може, матимемо щось більше, – Зеленський про далекобійні можливості України
18:57
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Запоріжцям треба готуватися: потрібно виїхати на певний час і перечекати активну фазу російського осіннього наступу, - Андрющенко
18:54
МЗС України
Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа
Більше статей
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV