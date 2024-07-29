"Ворог шукає, де зручно зробити наступ": ветеран війни Гетьман назвав мету РФ у Костянтинівці

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Там 5-6 км між російськими військами й можна прострілювати шляхи підвозу всього що необхідно для військ, які знаходяться безпосередньо на нулі, й не тільки з артилерії, навіть з мінометів. Якщо між флангами невелика відстань у ворога, то це небезпечно, тому що ускладнюється постачання. Це не тільки набої, снаряди, а навіть вода та їжа. Якщо ситуація буде в тому сенсі погіршуватись і буде ймовірність оточення - треба давати наказ на відвід військ. Бо залишати їх там, щоб вони потрапили виточення - неприпустимо. Неприємно усвідомлювати, що з деяких ділянок нам доводиться відходити, але пам'ятаймо, що ми чудово всі розуміли, ще тоді, коли анонсувалася така потужна наступальна операція росіян на весняно-літню кампанію, що де-не-де нам доведеться відходити", - пояснює Гетьман.

Ветеран війни нагадує, що складна ситуація складається на Торецькому, Покровському та Часово Ярському напрямках: "Рух росіян в бік траси Покровськ - Костянтинівка і спроба, швидше за все, вийти на Костянтинівку, бо це залізниця і Збройні Сили активно користуються".

Щодо можливого оточення, майор запасу НГУ сказав: "Я впевнений, що командири підрозділів, які там знаходився чудово розуміють тактичну ситуацію і в цілому він має право, згідно з бойовим статутом, в разі можливості оточення його підрозділу самостійно приймати рішення на зміну позицію, на відхід. Щоб ніхто не розповідав, що відійшли без наказу, є певні правила, вони прописані в бойових статутах. Якщо оточення високої ймовірності й це обґрунтовано, він має право самостійно приймати рішення, а не хтось сидить переляканий у тилу й боїться дати наказ, щоб йому потім не розповідали, що він щось неправильно зробив, скажемо м'яко".