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"Вовки Да Вінчі" відкрили у Києві рекрутинговий центр

10 лютого, 2024 субота
16:22
Війна з Росією Вовки Да Вінчі

Добровольчий батальйон "Вовки Да Вінчі" у неділю, 10 лютого 2024 року, відкрив в українській столиці перший рекрутинговий центр

Це перше відкриття центру рекрутингу після призначення командиром Сергія Філімонова, розповідає київське видання Telegraf.

"Я хочу, щоб усі кияни могли прийти особисто поспілкуватися з нашими бійцями та дізнатися про можливості, які відкриває членство у братському колі "Вовків", - пояснив Філімонов.

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"Ми продовжуємо справу Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла, - ред.) у створенні боєздатного підрозділу, де поважають гідність людини, розуміють цінність життя та мають усі засоби, щоб надати українському добровольцю професійну можливість знищувати ворога масово та високотехнологічно", - наголосив під час відкриття Сергій Філімонов.

На відкритті рекрутингового центру також виступила керівниця медичної служби "Ульф" батальйону "Вовки Да Вінчі" Аліна Михайлова.

Теги:
військові
ЗСУ
новини Києва
Військові новини
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