"Я не герой": історія Яніса Терещенка, українського військового, який врятував людину у Венеції
Український розвідник Яніс Терещенко навесні потрапив на шпальти провідних європейських медіа. Під час відпустки в Італії він врятував чоловіка з численними ножовими пораненнями. Однак сам військовий вважає цей вчинок буденним і аж ніяк не героїчним
"Я просто йшов по вулиці й побачив стікаючу кров’ю людину. Я наклав йому турнікет і тримав його, бо він у якийсь момент втрачав зв’язок зі світом. Це історія, яка тривала 15 хвилин. У ній немає нічого складного, немає нічого героїчного", - каже Терещенко.
врятований італієць, фото: corrieredelveneto.it
Спершу він хотів залишитися анонімним рятівником, але вже за кілька годин італійська преса назвала його "російським туристом". Щоб зруйнувати хибний наратив, військовий вийшов з тіні та використав ситуацію, аби нагадати світові про війну в Україні.
"Я українець, я український військовий, я у відпустці, з якої повертаюся назад в Україну. Якщо ви мене зачепили, я буду про це говорити. Для чого? Щоб боротися з російською пропагандою навіть в інфопросторі", - пояснює він.
Світлина з особистого архіву Яніса Терещенка
Терещенко служить у складі Третього армійського корпусу вже понад три роки. До війни він працював учителем і тьютором, однак з початком повномасштабного вторгнення свідомо обрав військову службу.
"Я обирав саме цей підрозділ, бо вірив у його командування й знав, що ніколи не буду покинутий напризволяще", - каже розвідник.
Світлина з особистого архіву Яніса Терещенка
Хоча спершу планував працювати з безпілотниками, йому запропонували піти в розвідку. Там він швидко зрозумів масштаб і складність завдань: робота з даними, виявлення сил противника, постійне вдосконалення технічних навичок. За цей час він пройшов гарячі напрямки: від Слобожанщини до Бахмута й Авдіївки.
Незважаючи на втому й небезпеку, мотивація Яніса Терещенка незмінна.
"Я чоловік, я батько, я громадянин. Не можна прийти до мене додому й сказати, що це комусь належить, окрім мене. Бо я за це вб’ю", - наголошує він.
Військовий переконаний: кожен український чоловік має зробити свій внесок у захист країни.
"Люди втрачають дітей, домівки, міста стираються в пил. Яка ще має бути мотивація?" - каже він.
Світлина з особистого архіву Яніса Терещенка
На запитання про майбутнє після перемоги Яніс відповідає просто: "Я не знаю, але мушу". Він мріє бачити друзів живими й здоровими, знову проводити більше часу зі своїм сином.
"Сильна українська армія - це запорука нашої безпеки", - підсумовує розвідник. Саме завдяки таким воїнам, як Яніс Терещенко, українське військо нині переживає свої найкращі часи.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 40.91 Купівля 40.91Продаж 41.42
- EUR Купівля 48.02Продаж 48.73
- Актуальне
- Важливе