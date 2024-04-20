Ядро монобільшості складає 170 нардепів, - Потураєв

Про це політик розповів у інтерв'ю для Telegraf, що вийшло 20 квітня 2024 року.

"Ми висуванці однієї партії. Але всередині є різні групи. І наше ядро на сьогодні - це десь 160-170 людей", - заявив Потураєв.

Під час важливих голосувань, додав нардеп, це ядро збільшується до 200 голосів.

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"Якщо взяти голосування в останні наші пленарні засідання, то у нас там було 200 голосів. Це десь є та кількість, яку ми можемо конкретно в окремий день видати максимально", - додав Микита Потураєв.

За його словами, "Слуга Народу" у Верховній Раді досі є єдиною командою.

"І це ж доводять наші голосування", - наголосив він.