Як NOVUS разом з Фондом Food for Ukraine підтримує людей, що постраждали під час війни

“Наш фонд Food for Ukraine підтримує людей у складні моменти: ми забезпечуємо їх продуктами харчування. Станом на сьогодні ми передали допомогу на суму понад 3,3 мільйона євро (155 млн грн) — це 134 вантажівки з продуктами, які отримали більше 340 тис. людей. Ми щиро вдячні партнерам, донорам та команді NOVUS за спільну роботу. Запрошуємо всіх долучатися до цієї місії — разом ми здатні зробити значно більше”, - розповідає Раймондас Туменас, бенефіціар NOVUS.

Значна частина адресатів мешкає у модульних будиночках, у сусідів чи центрах допомоги переселенцям, хтось облаштував побут у напівзруйнованих домівках. Часто у цих людей немає коштів для купівлі товарів навіть першої необхідності, тож Фонд передає їм волонтерські набори.

“Ми з самого початку війни допомагаємо дітям, родинам, які живуть у важких обставинах. Стійкість, яку демонструють українські жінки – дає надію на добре майбутнє. Ми віримо, що все буде добре. І ми юудемо допомагати, скільки зможемо”, - коментує Неріюс Удренас, керівник БФ “Food for Ukraine”.

Цього разу допомогу отримали багатодітні сім’ї переселенців. Олена - багатодітна мати, яка три роки тому разом із дітьми покинула рідний Краматорськ і зараз живе у Києві.

“Всього 12 дітей, вже є дорослі, вже я бабуся і онуків маю. Самий менший хлопчик в третій клас ходить, самому старшому 30 вже… Було тяжко після переїзду, через переоформлення три місяці в нас не було дитячих виплат. Тож ми дякуємо за допомогу в скрутний момент”, - коментує вона.

Руслан родом зі Слов'янська. Втратив зір ще в 2012-му році. А на початку повномасштабного вторгнення разом з сім’єю був змушений покинути рідний дім через наближення фронту.

“В 2023-му році наша донька пішла служити, і на нас залишився онук… Дуже дякую вашим фонду, всім, хто дбає про нас. Приємно відчувати, що нас не покинули, про наші потреби знають і дбають”.

NOVUS вже 16 років працює на українському ринку. Це компанія із 100% литовським капіталом: мережа інвестує та розвиває бізнес в Україні, адже бачить тут своє майбутнє і вірить в потенціал країни.

