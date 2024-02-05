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Який iPhone вибрати у 2024 році: iPhone 15 Pro Max та інші варіанти

5 лютого, 2024 понедiлок
14:35
Технології

За результатами 2023 року компанія Apple обійшла свого найближчого конкурента Samsung за кількістю проданих виробів. Кожен п'ятий смартфон, що продається у світі, – це iPhone

Такий успіх багато в чому обумовлено розумною стратегією: Apple щороку пропонує лінійку нових флагманів, залишаючи при цьому найпопулярніші пристрої попередніх років у виробництві. Завдяки цьому перед потенційним покупцем завжди є вибір, що купити: дорожчу флагманську модель, або доступніші за ціною "айфони" минулих поколінь.

iPhone 15 Pro Max: безперечний лідер рейтингів

Попри свою ціну саме "Айфон 15 Про Макс" наразі є найпопулярнішим смартфоном Apple в Україні та світі. Це й не дивно, адже флагман завжди привертає найбільше уваги через свої характеристики та інноваційні функції. Наведемо декілька причин купити iPhone 15 Pro Max у 2024 році:

  1. Це найкрутіший та найпотужніший смартфон Apple, що працює на базі процесора A17 Pro. А це, до речі, єдина система на кристалі, створена за 3-нанометровим техпроцесом – транзистори ще менші, відповідно, їх більше поміщається на платі, завдяки чому кількість операцій за секунду сягає 35 трильйонів!

  2. iPhone 15 Pro Max отримав неперевершену систему з трьох камер і з 5-кратним оптичним зумом. Ця інновація дає змогу фотографувати навіть віддалені об’єкти без втрати якості та деталізації.

  3. Замість Lightning iPhone 15 Pro Max отримав порт USB-C для швидшої передачі файлів.

  4. В iPhone 15 Pro Max з’явилася нова кнопка – Action Button. Клавішу Дії можна запрограмувати, обравши один із дев’яти сценаріїв використання.

  5. Рамки телефона виготовлені не з алюмінію, а з титану. Цей метал є одночасно легшим і міцнішим. iPhone 15 став трохи тоншим, не втративши при цьому в міцності.

Як бачимо, якщо ви купуєте саме iPhone 15 Pro Max, отримуєте багато чого нового. Флагманський смартфон Apple – це та річ, якою можна сміливо хизуватися перед друзями.

Які ще смартфони Apple варті уваги у 2024 році

Окрім флагманського iPhone 15 Pro Max, до нової лінійки увійшли ще три пристрої:

  • iPhone 15 Pro – той самий флагман, але має менший за розмірами екран. Теж доволі популярна модель серед покупців, яким не до вподоби занадто великі дисплеї

  • iPhone 15 та iPhone 15 Plus – дві базові моделі з дещо слабшими характеристиками, які працюють під управлінням процесора Apple A16 Bionic.

Одна з переваг iPhone перед конкурентами полягає у тому, що виробник забезпечує тривалішу програмну підтримку та оновлення операційної системи. Завдяки цьому сьогодні є досить популярними серії iPhone попередніх років. Переглянемо деякі з них:

  1. iPhone 13 – наразі ця стандартна модель 2021 року має шалений попит через помітне зниження вартості. А за характеристиками мало в чому поступається нинішньому iPhone 15

  2. iPhone 14 – базовий смартфон лінійки 2022 року з чудовими камерами, потужним процесором і герметичним корпусом

  3. iPhone 11 – найдешевший з айфонів. Випущений іще у 2019 році, досі має чим похизуватися та обходить багатьох конкурентів на базі Android

  4. iPhone 14 Pro Max – флагман 2022 року, що помітно втратив у ціні, але за характеристиками та можливостями посідає одне з провідних місць у різноманітних рейтингах

  5. iPhone 12 – одна з найпопулярніших моделей Apple 2020 року, що сьогодні доступна за досить привабливими цінами.

Отже, компанія пропонує на розсуд потенційних покупців величезний вибір смартфонів. Топові флагмани на кшталт iPhone 15 Pro Max купити можна за ціною від 60 тис. гривень. А ось iPhone 11 чи 12 обійдуться зацікавленому клієнту в суму від 20 тис. гривень. Авторизовані дилери обов’язково запропонують розтермінування для придбання техніки Apple на найвигідніших умовах.

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