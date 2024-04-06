Якщо починають мірятися своїм его керівник ОП і секретар РНБО, то другий завжди програє: Рибачук про відставку Данілова

Про це він розповів у етері Еспресо.

"Я впевнений, що всі ці кадрові перестановки ініційовані й контрольовані саме Єрмаком. І це дуже згубна конструкція для президента Зеленського, тому що він як був, так і залишається в монополії Єрмака з точки зору того, з ким він зустрічається, яку інформацію отримує, хто може мати до нього доступ, до Зеленського. Між іншим, у тому числі цим і пояснюється ситуація з секретарем РНБО, бо у Конституції України Рада національної безпеки - це той єдиний орган, який згадується в інституті президента, там немає Офісу президента, про це нічого не сказано. А Рада нацбезпеки - це реально той орган, який дозволяє президенту збирати на найвищому рівні членів уряду, політиків та того, кого президент вважає важливим і впливовим. Звичайно, якщо президент вірить у колегіальне рішення і хоче чути всі аргументи", - зауважив політик.

На його думку, найкраща Рада нацбезпеки була сконструйована Володимиром Горбуліним (перший в Україні секретар РНБО, - ред.), з яким Рибачук працював і намагався той формат Ради повернути. Але важливо розуміти, що рішення Ради нацбезпеки вступають в дію указом президента України.

"І якщо починають мірятися своїм его керівник Офісу президента і секретар РНБО, то секретар РНБО завжди програє. Був ряд прикладів, коли навіть якісь рішення затверджувалися формально на Раді небезпеки, а це такий великий круглий стіл, де багато хто говорить, хтось веде протокол, але кінцевий документ випускає Офіс президента. Тому в якийсь момент напевно у Данілова оце з'явилося, бо він так серйозно пішов у самостійне плавання, йому там стало вже не дуже цікаво і він почав працювати ньюзмейкером. І це було питання часу. Очевидно, що на цій підставі у нього виникли проблеми з Єрмаком, бо Данілов скоріше за все останні пів року не узгоджував свої публічні заяви й міг бути іншим джерелом впливу на президента, яке не подобалося Єрмаку. І, крім того, самому Данілову вже просто надоїло там бути, це було видно", - прокоментував Олег Рибачук.

Що передувало

Президент України Володимир Зеленський змінив секретаря Ради національної безпеки й оборони та голову Служби зовнішньої розвідки.

Указ президента України №186/2024 про звільнення Олексія Данілова з посади секретаря РНБО з’явився на сайті вдень 26 березня. Данілов обіймав посаду секретаря РНБО з жовтня 2019 року.

Також на офіційному інтернет-представництві глави держави з’явився указ №188/2024 про призначення нового секретаря РНБО - Олександра Литвиненка.

29 березня президент Володимир Зеленський погодив призначення Олексія Данілова послом України в Молдові.