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Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
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Захід боїться розпаду Росії та забуває про долю кримських татар, - Мирослав Маринович

Ярослава Наумова
8 травня, 2025 четвер
23:25
Війна з Росією Мирослав Маринович під час КБФ

В нинішніх "миротворчих ініціативах" практично відсутня теза про покарання путінського режиму, а долі кримських татар не приділяють уваги

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Про це Мирослав Маринович, член Ініціативної групи "Першого грудня", радник ректора Українського католицького університету, дисидент та колишній політв'язень, заявив під час 17-го щорічного Київського Безпекового Форуму, який відбувається 8-9 травня.

"Для мене це звучить як дежавю, оскільки комуністичні злочини не були покарані свого часу. І ми побачили, що зерна, які залишилися в землі, зерна злочинів, проросли знову й інкарновані сьогодні в путінському режимі. Якщо ми знову зробимо ту саму помилку і виведемо від відповідальності агресора, ми будемо мати повторення трагедії, не знаю, через який час, - але будуть вони", - підкреслив він.

Мирослав Маринович додав, що сьогодні думка про покарання Росії викликає на Заході "тиху паніку".

"Табу на військовий похід проти Росії зашитий, як кажуть, у підкірці європейців. Українцям не вдається переконати їх, що замість відкидати можливість розпаду Росії апріорі, краще зробити його контрольованим. Натомість чимало західних політиків воліють утримати Росію на плаву, щоб зберегти нинішні геополітичні баланси і не допустити посилення Китаю",- вважає радник ректора УКУ.

Крім того, за його словами, Захід боїться розпаду Росії, внаслідок чого ядерна зброя, мовляв, потрапить до рук терористів.

"Світ мусить нарешті виробити свою візію того, як має завершитися ця війна. Адже Путін не змінив свого ставлення до України ні на йоту, згідно з ним українська держава, і українська нація мають зникнути", - пояснив Мирослав Маринович.

На його думку, існує три можливі варіанти. Один передбачає, що західні демократії цілком зречуться цінностей. Другий варіант – перекласти розв'язання цього питання на майбутнє, і в такому разі українці були б приречені на повторну агресію згодом. Останній варіант передбачає усвідомлення того, що справедливого миру не досягають ціною зречення правди, ціною етичної поразки.

Окремо Мирослав Маринович зауважив, що мало уваги приділяють у світі долі кримських татар, і у масовій свідомості народів світу живе кремлівський пропагандистський штамп про Крим як невід'ємну історичну частину Росії.

"Хоча росіяни володіли Кримом значно менше часу, ніж його корінний народ, кримські татари, сьогодні українців спонукають змиритися із втратою окупованих територій, забуваючи, що якщо для українців це, як кажуть, 20% території, то для кримських татар це 100%. Віддати свою землю росіянам? І цим самим сучасні миротворці наче говорять їм, що ви надто малий народ, щоб ми рахувалися з вашими національними інтересами, і ваша доля в окупованому Криму нам фактично байдужа, домовляйтеся з росіянами самі. Отож, надія для українців неможлива без одночасної надії для кримських татар", - зауважив Маринович


 

 

Теги:
Росія
Крим
кримські татари
ядерна зброя
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