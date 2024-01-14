Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним, - американський генерал Брідлав
Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013—2016 роках американський генерал Філіп Брідлав виступив з критикою обсягів і характеру західної військової допомоги Україні
Його коментар наводить Newsweek.
"Маневрена війна починається з переваги в повітрі", - наголосив, зокрема, Брідлав.
"Ми не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі", - заявив генерал.
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Він також зазначив, що, хоча Україна була забезпечена деякою зброєю малої дальності, американські системи ATACMS були старішими варіантами з касетними боєголовками, менш потужними, ніж сучасні версії.
"Ми не даємо їм (українцям, - ред.) те, що їм потрібно для перемоги. Радше, ми даємо їм достатньо, щоб залишатися на полі бою", - вважає Брідлав.
Далі, на його думку, можливими є два варіанти розвитку подій.
"Якщо Захід покине Україну, вона буде відважно боротися, але загинуть ще десятки тисяч українців, і врешті-решт Росія підпорядкує всю Україну, яка знову стане васалом Росії", - сказав Філіп Брідлав.
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"Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, Україна виграє цю війну", - додав генерал.
Тож наразі, як стверджує Брідлав, відповідальність за подальшу долю України лежить на Республіканській партії США.
"Питання до керівництва республіканців у палаті представників полягає в тому, чи хочуть вони, щоб їх звинуватили в тому, що Росія виграла війну? Вони повинні відповісти на це запитання зараз", - підсумував Філіп Брідлав.
- Нагадаємо, за даними британської газети Telegraph, канцлер Німеччини Олаф Шольц висловив невдоволення президенту Франції Емманюелю Макрону щодо його недостатньої допомоги Україні та відмови протистояти єменським хуситам.
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