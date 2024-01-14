Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним, - американський генерал Брідлав

Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним, - американський генерал Брідлав

14 січня, 2024 неділя
19:17
Війна з Росією ЗСУ, Руки, які тримають Україну

Верховний головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013—2016 роках американський генерал Філіп Брідлав виступив з критикою обсягів і характеру західної військової допомоги Україні

Його коментар наводить Newsweek.

"Маневрена війна починається з переваги в повітрі", - наголосив, зокрема, Брідлав.

"Ми не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі", - заявив генерал.

Читайте такожЯкі бойові літаки потрібні Україні та чи можна відмовитися від радянської техніки: пояснення від командувача Повітряних сил Олещука

Він також зазначив, що, хоча Україна була забезпечена деякою зброєю малої дальності, американські системи ATACMS були старішими варіантами з касетними боєголовками, менш потужними, ніж сучасні версії.

"Ми не даємо їм (українцям, - ред.) те, що їм потрібно для перемоги. Радше, ми даємо їм достатньо, щоб залишатися на полі бою", - вважає Брідлав.

Далі, на його думку, можливими є два варіанти розвитку подій.

"Якщо Захід покине Україну, вона буде відважно боротися, але загинуть ще десятки тисяч українців, і врешті-решт Росія підпорядкує всю Україну, яка знову стане васалом Росії", - сказав Філіп Брідлав.

Читайте також: Павло Клімкін. Угода з Великою Британією: це не безпекові гарантії

"Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, Україна виграє цю війну", - додав генерал.

Тож наразі, як стверджує Брідлав, відповідальність за подальшу долю України лежить на Республіканській партії США.

"Питання до керівництва республіканців у палаті представників полягає в тому, чи хочуть вони, щоб їх звинуватили в тому, що Росія виграла війну? Вони повинні відповісти на це запитання зараз", - підсумував Філіп Брідлав.

НАТО
США
допомога Україні
допомога США Україні
зброя для України
Читайте також:
Жигулівське
13 січня, 2024 субота
Уманський пивзавод перейменував пиво "Жигулівське": яка причина та нова назва
Джо Байден
13 січня, 2024 субота
"Їм доведеться дуже багато за що платити", - Байден поставив ультиматум республіканцям через допомогу Україні
Кім Чен Ин та Путін
12 січня, 2024 п'ятниця
Військовий експерт Ступак розповів, що отримає КНДР від Росії в обмін на балістичні ракети
Київ
-2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.06
    Купівля 38.06
    Продаж 38.83
  • EUR
    Купівля 41.79
    Продаж 42.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
14 січня
20:19
Оновлено
Вулкан вивергає лаву та дим під час виверження на півострові Рейк’янес, Ісландія, 14 січня 2024 р.
Виверження вулкана в Ісландії: лава дійшла до перших будинків
20:17
Огляд
Пожежа у РФ
Масштабна пожежа у Санкт-Петербурзі, аварія на Забайкальській залізниці та бавовна на ТОТ: де у росіян вибухало та палало цього тижня
20:10
Центр національного спротиву
"Атеш" пропонує грошову винагороду будівельникам із Криму, які розповідатимуть про спорудження фортифікацій
20:04
OPINION
Андрій Бондар
Росія: безнадія і численні приклади засвоєної безпорадності
19:40
Інтерв’ю
пункт пропуску Шегині_блокада кордону
Ми можемо досягти синергії, але потрібно охолодити емоції, - польський депутат про блокаду кордону та шлях України в ЄС
19:04
Ігнаціо Кассіс
Китай слід залучити до припинення війни між Україною та Росією, - міністр закордонних справ Швейцарії
19:00
Огляд
кіно, люди дивляться фільм
П'ятірка українських фільмів різних жанрів, які варто подивитись
19:00
Інтерв’ю
Український культурний фонд
Вибори до Наглядової ради УКФ: чи продовжиться ручне управління ключової інституції культури в Україні?
18:54
Сергій Мардан
Заробляє на ненависті до українців: InformNapalm оприлюднив особисті дані московського пропагандиста Сергія Мардана
18:30
Інтерв’ю
Володимир Зеленський та Джо Байден
Наша логіка має змінитися, ми не повинні бачити результати війни тільки в тому, чи допоможе нам Захід, - дипломат Чалий
18:27
Румунія
Україна почала переговори з Румунією щодо укладення безпекової угоди
18:01
OPINION
Павло Клімкін
Угода з Великою Британією: це не безпекові гарантії
17:57
Російські військові
Поблизу Авдіївки ворог тримає близько 40 тисяч окупантів
17:42
пожежа, Київ
Парк розваг у київському ТРЦ "Космополит" підпалив 7-річний хлопчик, - Нацполіція
17:30
Інтерв’ю
Трамп і Байден
Європа нарешті відчула загрозу від РФ і посилила допомогу Україні, - Піонтковський
17:30
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 січня: скільки коштують долар та євро
17:20
Ікона зі Сталіним
Скандал з іконою зі Сталіним у Тбілісі: рух "Альт-Інфо" вимагає арешту причетної художниці, "Грузинська мрія" хоче кримінальну відповідальність за такі дії
17:02
Олаф Шольц
Шольц невдоволений тим, як Макрон підтримує Україну та удари по хуситах Ємену, - Telegraph
16:24
Королева Данії Маргрете сидить у екіпажі, запряженому кіньми, у день, коли вона зрікається престолу після 52 років перебування на троні, а її старший син, кронпринц Фредерік, сходить на престол як король Фредерік X, у Копенгагені, Данія, 14 січня 2024 р.
У Данії відбулося сходження на престол короля Фредеріка X
16:16
Кая Каллас
Прем’єрка Естонії Каллас підтвердила, що Естонія не видаватиме українських чоловіків
16:07
OPINION
Віктор Таран
Якщо влада має план "Б"...
16:00
Огляд
Реджеп Ердоган та Путін
Що об'єднує Ердогана і Путіна, та чи можуть турки пропустити військові кораблі РФ в Чорне море
15:51
У Давосі обговорять у 20 разів смертоноснішу за COVID "Хворобу X"
15:48
Кожан
У Кременчуці хлопці знущалися з кажана та знімали це на відео: їх засудили до 5 років умовного покарання
15:34
Російські військові
Ексмер Владивостока, засуджений на 12 років за хабарі, вирушив воювати проти України
15:20
Польща, черги на кордоні
Поляки продовжують блокувати українські вантажівки на трьох прикордонних пунктах
15:10
Ексклюзив
десантний корабель РФ "Новочеркаськ"
РФ не має ресурсу для атаки на Одесу, - військовий експерт Селезньов
15:06
у Вовчанську РФ обстріляла зерносховище
"Знищений врожай і зруйновані приміщення": у Вовчанську РФ обстріляла зерносховище
14:53
Мая Санду
"Вразливі місця ще є": Санду заявила, що цієї весни Росія відновить спроби дестабілізувати ситуацію в Молдові
14:40
У роковини удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі містяни вшанували пам'ять загиблих
У роковини ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі містяни вшанували пам'ять 46 загиблих
14:27
Порубне
Румунські фермери знову заблокували рух вантажівок через ПП "Порубне - Сірет"
14:23
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук
Які бойові літаки потрібні Україні і чи можна відмовитися від радянської техніки: пояснення від командувача Повітряних Сил Олещука
14:15
Інтерв’ю
Оксана Романюк - очільниця Інституту масової інформації
Влада поставила на телеграм? Інтерв'ю з Оксаною Романюк, ІМІ
14:10
Рустем Умєров
Вихід на кордони 1991 року та консультації по 3-4 рази на тиждень: Умєров пояснив, чому угода з Британією не повторить Будапештський меморандум
14:04
OPINION
Карл Волох
Удар по хуситах: не ображайтеся на Америку
13:47
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
Війна проти ХАМАСУ триватиме, доки не буде закритий кордон між Єгиптом і Газою, і Гаага її не зупинить, - Нетаньягу
13:45
мобілізація
Обмеження на мобілізацію буде не за групою інвалідності, а за "конкретними захворюваннями", - нардепка
13:20
Марія Захарова
Захарова радить американцям краще охороняти "нафтові об'єкти у Техасі"
13:08
медицина
Дефіцит антибіотиків, брак персоналу і фінансовий тиск: розвідка Британії розповіла про вплив війни на медицину у РФ
12:56
У Давосі проходить четверта зустріч радників з нацбезпеки: працюють над Формулою миру в Україні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV