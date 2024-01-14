Захід не дає Україні необхідне для перемоги над Путіним, - американський генерал Брідлав

Його коментар наводить Newsweek.

"Маневрена війна починається з переваги в повітрі", - наголосив, зокрема, Брідлав.

"Ми не дали Україні того, що їй потрібно для встановлення переваги в повітрі", - заявив генерал.

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Він також зазначив, що, хоча Україна була забезпечена деякою зброєю малої дальності, американські системи ATACMS були старішими варіантами з касетними боєголовками, менш потужними, ніж сучасні версії.

"Ми не даємо їм (українцям, - ред.) те, що їм потрібно для перемоги. Радше, ми даємо їм достатньо, щоб залишатися на полі бою", - вважає Брідлав.

Далі, на його думку, можливими є два варіанти розвитку подій.

"Якщо Захід покине Україну, вона буде відважно боротися, але загинуть ще десятки тисяч українців, і врешті-решт Росія підпорядкує всю Україну, яка знову стане васалом Росії", - сказав Філіп Брідлав.

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"Якщо Захід вирішить дати Україні те, що їй потрібно для перемоги, Україна виграє цю війну", - додав генерал.

Тож наразі, як стверджує Брідлав, відповідальність за подальшу долю України лежить на Республіканській партії США.

"Питання до керівництва республіканців у палаті представників полягає в тому, чи хочуть вони, щоб їх звинуватили в тому, що Росія виграла війну? Вони повинні відповісти на це запитання зараз", - підсумував Філіп Брідлав.