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Війна з Росією: хроніка
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Зеленський заявив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації

1 червня, 2024 субота
14:40
Війна з Росією Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський сказав, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але чесно кажучи щодо тих, хто вже воює, наголосив на необхідності мобілізації

Зміст

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

"Зеленський насупився та став формальнішим, ніж до цього в інтерв’ю", - пишуть журналісти видання про реакцію президента щодо питання мобілізації.

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Зеленський розповів історію українки, яку він зустрів у Португалії напередодні, що розповіла йому, як її чоловік загинув на фронті, і запитала його "що буде тепер, коли так мало патріотичних добровольців залишилося з перших днів війни".

"Я їй відверто сказав: "Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ти втратила чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?", - розповів президент.

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Він визнав, що "після двох з половиною років війни, звичайно, це дещо інша енергія", і сказав, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але чесно кажучи щодо тих, хто вже воює, необхідна мобілізація.

"Іноді бувають випадки, про які ви згадали. Деякі люди не хочуть брати участь у війні. Хтось боїться. І я думаю, що вони люди. Усі ми люди. Але не скажеш, що зараз усі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так", – сказав він.

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Теги:
Суспільство
Україна
Володимир Зеленський
ЗСУ
мобілізація
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