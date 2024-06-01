Зеленський заявив, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але наголосив на необхідності мобілізації

Про це він сказав в інтерв'ю The Guardian.

"Зеленський насупився та став формальнішим, ніж до цього в інтерв’ю", - пишуть журналісти видання про реакцію президента щодо питання мобілізації.

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Зеленський розповів історію українки, яку він зустрів у Португалії напередодні, що розповіла йому, як її чоловік загинув на фронті, і запитала його "що буде тепер, коли так мало патріотичних добровольців залишилося з перших днів війни".

"Я їй відверто сказав: "Ми повинні зробити все, щоб якомога швидше закінчилася війна. І мені дуже шкода, що ти втратила чоловіка. Він герой, і він точно герой не лише для вас, але й для всіх нас. Але ми не можемо сказати, що лише спочатку були патріоти. Бо якщо патріотів на передовій більше немає, то чому Путін нас досі не окупував і не зрівняв нас остаточно?", - розповів президент.

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Він визнав, що "після двох з половиною років війни, звичайно, це дещо інша енергія", і сказав, що розуміє тих чоловіків, які не хочуть воювати, але чесно кажучи щодо тих, хто вже воює, необхідна мобілізація.

"Іноді бувають випадки, про які ви згадали. Деякі люди не хочуть брати участь у війні. Хтось боїться. І я думаю, що вони люди. Усі ми люди. Але не скажеш, що зараз усі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так", – сказав він.