Жодних нових рішень ЄС про повернення мит на українські товари на сьогодні немає, - Стефанішина
Віцепрем’єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Євросоюз не планує повертати мита на українські товари
Про це вона заявила "Європейській правді".
Ольга Стефанішина наразі перебуває з робочим візитом у євроінституціях і наполягає, що ЄС не має подібних планів. "Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", - сказала вона.
Раніше Financial Times поширило інформацію про те, що з 28 червня Євросоюз планує оголосити про повернення мит на яйця та цукор із України, на вимоги фермерів, які протестували в європейських країнах
Що відомо про експорт української продукції
Європейська комісія 31 січня запропонувала подовжити імпортні мита і квоти на експорт з України до ЄС до червня 2025 року.
Така пропозиція була покликана підтримати зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.
Вже 19 березня Європарламент і Єврорада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії.
"Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої агресивної війни Росії", - зазначали у Європарламенті.
На початку квітня посли країн-членів ЄС та Європарламент дійшли згоди щодо безмитної торгівлі та можливих квот для сільськогосподарської продукції з України, проте з деякими обмеженнями.
Євросоюз залишив за собою право на запровадження обмежень, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.
Зазначалось, що такі термінові обмеження можуть застосовуватися для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, таких як: птиця, яйця, цукор, овес, крупи, кукурудза та мед.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.39 Купівля 40.39Продаж 40.88
- EUR Купівля 43.23Продаж 43.96
- Актуальне
- Важливе