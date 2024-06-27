Жодних нових рішень ЄС про повернення мит на українські товари на сьогодні немає, - Стефанішина

Про це вона заявила "Європейській правді".

Ольга Стефанішина наразі перебуває з робочим візитом у євроінституціях і наполягає, що ЄС не має подібних планів. "Жодних нових рішень щодо повернення мит на українські товари з боку ЄС на сьогодні не планується", - сказала вона.

Раніше Financial Times поширило інформацію про те, що з 28 червня Євросоюз планує оголосити про повернення мит на яйця та цукор із України, на вимоги фермерів, які протестували в європейських країнах

Що відомо про експорт української продукції

Європейська комісія 31 січня запропонувала подовжити імпортні мита і квоти на експорт з України до ЄС до червня 2025 року.

Така пропозиція була покликана підтримати зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно.

Вже 19 березня Європарламент і Єврорада досягли попередньої домовленості про продовження заходів лібералізації торгівлі для України в умовах загарбницької війни Росії.

"Тимчасове призупинення імпортних мит і квот на експорт української сільськогосподарської продукції до ЄС буде продовжено ще на один рік, до 5 червня 2025 року, щоб підтримати Україну в умовах триваючої агресивної війни Росії", - зазначали у Європарламенті.

На початку квітня посли країн-членів ЄС та Європарламент дійшли згоди щодо безмитної торгівлі та можливих квот для сільськогосподарської продукції з України, проте з деякими обмеженнями.

Євросоюз залишив за собою право на запровадження обмежень, якщо обсяги продукції з України з певних категорій перевищать середні показники за період з 1 липня 2021 року по 31 грудня 2023 року.

Зазначалось, що такі термінові обмеження можуть застосовуватися для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, таких як: птиця, яйця, цукор, овес, крупи, кукурудза та мед.