ЗСУ з початку року завдали 160 ударів по нафтопереробних заводах РФ, - Малюк
Це спричинило дефіцит пального у 57 регіонах РФ та заборону експорту бензину до кінця року
Про це інформує голова Служби безпеки України Василь Малюк під час пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.
Українські спецслужби завдали майже 160 успішних ударів по нафтовій інфраструктурі Росії з початку року, через що близько 37% потужностей нафтопереробки простоюють.
За словами Малюка, у вересні–жовтні було виведено з ладу 20 об’єктів нафтової інфраструктури:
- 6 нафтопереробних заводів;
- 2 нафтові термінали;
- 3 нафтобази;
- 9 нафтоперекачувальних станцій.
"Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів. До простою 37% потужностей нафтопереробних, а також дефіцит у 57 регіонах РФ і заборона експорту бензину до кінця року", — повідомив Малюк.
Він додав, що такі удари завдають по законних цілях, оскільки "90% бюджету міністерства оборони РФ — це нафтовидобуток, нафтопереробка". Ураження цих об’єктів послаблює фінансову спроможність російської армії та безпосередньо впливає на здатність ведення війни.
Малюк звернув увагу на виклики операцій: "У ворога дуже сильна протиповітряна оборона. І найкраще по наших дальнобійних безпілотниках працює їхній "Панцир"".
Водночас Україна досягла значних результатів: "З початку цього року до сьогоднішнього дня ми знищили 48% ворожих "Панцирів". Це сьогодні пріоритет, він визначений президентом України. Вони виробляють 30 на рік, але кількість знищень набагато перевищує, ніж вони виробляють", — наголосив глава СБУ.
"Ми не зупиняємося на досягненнях. Є багато свіжих поглядів, підходів у цій роботі. Це й нові засоби, нові бойові частини, засоби зв’язк", — повідомив Малюк, підкресливши, що Україна продовжує вдосконалювати методи ударів по критичній інфраструктурі та послаблювати економічну й військову спроможність Росії.
- 3 жовтня безпілотники СБУ вразили один з найбільших НПЗ Росії - "Орськнафтооргсинтез" за 1400 км від України.
11 жовтня 2025 року, далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ завдали удару по нафтопереробному заводу "Башнафта-УНПЗ", що розташований у Республіці Башкортостан (РФ).
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.67 Купівля 41.67Продаж 42.14
- EUR Купівля 48.23Продаж 48.88
- Актуальне
- Важливе