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Zuzana 2: далекобійна, скорострільна, мобільна

Олександр Харченко
10 травня, 2025 субота
11:11
Новини Гаубиця Zuzana 2

Чим важлива для України гаубиця Zuzana 2 з нового пакету військової допомоги Німеччини

Зміст

Днями Міністерство оборони Німеччини публічно підтвердило постачання Україні трьох додаткових колісних самохідних гаубиць Zuzana 2 в новому пакеті військової допомоги від ФРН. Ця остання партія збільшує загальну кількість гаубиць Zuzana 2, поставлених Німеччиною, до дев'яти одиниць згідно з тристоронньою угодою про закупівлі, в якій також беруть участь Данія та Норвегія, повідомляє видання Army Recognition / Global Defense News.

Ця поставка гаубиць Zuzana 2 Німеччиною є частиною знакової європейської ініціативи військової допомоги, започаткованої у 2022 році, спрямованої на забезпечення України передовими артилерійськими системами, що відповідають стандартам НАТО. У рамках цієї ініціативи Німеччина, Данія та Норвегія спільно профінансували закупівлю 16 гаубиць Zuzana 2 у словацького виробника оборонної продукції Konstrukta Defence.

гаубиця Zuzana 2

гаубиця Zuzana 2, фото: kotadef.sk

 

Zuzana 2 базується на високомобільному колісному шасі Tatra, міцній та перевіреній у боях платформі, розробленій чеським виробником Tatra Trucks. Zuzana 2 може ефективно працювати в різних умовах місцевості — від асфальтованих доріг до брудних полів та пересічених зон бойових дій. Цей високий рівень мобільності має вирішальне значення для українських артилерійських підрозділів, що дозволяє швидко переміщатися, швидко розгортатися та швидко відводити сили після вогневих завдань, що є ключовими характеристиками для виживання в умовах сучасних контрбатарейних загроз.

Гаубиця  озброєна 155-мм гарматою калібру L/52, розробленою відповідно до стандартів НАТО та здатною забезпечувати нищівну вогневу міць на великих відстанях. Гармата може вражати цілі на відстані понад 40 кілометрів з використанням боєприпасів великої дальності. Система оснащена автоматичним механізмом заряджання та обробки боєприпасів, підтримує можливість одночасного влучання кількох снарядів (MRSI), що дозволяє доставляти кілька снарядів по цілі одночасно для максимального ефекту. Повністю автоматизована башта гаубиці, сучасна система управління вогнем та броньоване відділення екіпажу дозволяють діяти в умовах високого ризику, захищаючи особовий склад. 

Ця поставка, підкреслює Army Recognition / Global Defense News,  є прикладом не лише логістичних та політичних зобов'язань Німеччини перед Україною, але й ширшої стратегії європейської оборонної співпраці. 

Для Збройних сил України гаубиця є стратегічним активом у протидії широкому використанню Росією далекобійної артилерії. З початку вторгнення російські війська значною мірою покладалися на масовані удари із захищених позицій, часто поза межами досяжності застарілих українських систем. Збільшена дальність стрільби та точність Zuzana 2 забезпечують Україні надійну відповідь шляхом контрбатарейного вогню, операцій глибокого удару та придушення ворожої артилерії. Її мобільність робить її ідеально пристосованою для тактики «стріляй та тікай», що дозволяє швидке передислокування після кожного вогневого завдання, тим самим мінімізуючи вплив ворожого спостереження та відплати, пише видання. Гаубиця ідеально придатна для руйнування російських логістичних центрів, командних центрів та артилерійських позицій. 

Теги:
Німеччина
ЗСУ
ВПК
Війна з Росією
оборона та безпека
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