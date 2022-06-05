"Неймовірна точність": на Донеччині нацгвардійці знищили взвод окупантів і БМП
На Донеччині найгвардійці мінометами знищили близько 20 окупантів і одну БМП, ще 7 одиниць російської техніки вивели з ладу
Про це повідомили в телеграмі МВС.
"Неймовірна точність. Гвардійці знищили ворожу БМП та майже увесь взвод окупантів у Донецькій області. Виведено з ладу ще 7 одиниць бойової техніки противника", - наголосили в міністерстві.
Росіянам довелося ховатися в кущах, але нацгвардійці мінометною батареєю знищили близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки.
"Чотири БТР-82, два МТЛБ та один Т-72 були виведені з ладу, а одна БМП-2 більше ніколи не зможе спричинити біль українській землі", - зауважили в МВС.
- 5 червня українські артилеристи знищили склади військ РФ з пальним, технікою та боєприпасами.
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