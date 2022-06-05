Про це повідомили в телеграмі МВС.

"Неймовірна точність. Гвардійці знищили ворожу БМП та майже увесь взвод окупантів у Донецькій області. Виведено з ладу ще 7 одиниць бойової техніки противника", - наголосили в міністерстві.

Росіянам довелося ховатися в кущах, але нацгвардійці мінометною батареєю знищили близько 20 російських солдат, а також 8 одиниць бойової техніки.

"Чотири БТР-82, два МТЛБ та один Т-72 були виведені з ладу, а одна БМП-2 більше ніколи не зможе спричинити біль українській землі", - зауважили в МВС.

5 червня українські артилеристи знищили склади військ РФ з пальним, технікою та боєприпасами.

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