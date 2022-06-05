Про це інформує в фейсбуці пресслужба 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.

Українські артилеристи прокоментували це знищення одіалогом:

"Орки: Нам спекотно, ми відійдемо назад – згрупуємось. Знайдіть нас, якщо зможете!

45 оабр та братня 43 оабр: Виклик прийнято.

БПЛА1: Знайшла, корегую.

Гармаші: Ми підійдемо ближче!

БПЛА1: Два постріли влучно. Переходимо до стрільби на ураження! Мене підбили, я падаю. Слава Україні!

Гармаші: Тоді ми ще насипемо! П'ять снарядів – вогонь!

Місцеві мешканці: Вау, влучили – горить!

Передовий спостережний пост: Детонує всю ніч!

БПЛА2: Угрупування зачищене! Давайте ще!"

5 червня екіпажі двох українських військових кораблів ВМС Збили дві ворожі ракети над Миколаївською областю.

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У небі над Одещиною 4 травня ЗСУ знищили російський розвідувально-ударний безпілотник "Форпост".

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