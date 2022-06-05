Українські артилеристи знищили склади військ РФ з пальним, технікою та боєприпасами
Артилеристи 43 та 45 бригад накрили вогнем склади з паливом, технікою та боєприпасами російських окупантів
Про це інформує в фейсбуці пресслужба 45 окремої артилерійської бригади Збройних Сил України.
Українські артилеристи прокоментували це знищення одіалогом:
"Орки: Нам спекотно, ми відійдемо назад – згрупуємось. Знайдіть нас, якщо зможете!
45 оабр та братня 43 оабр: Виклик прийнято.
БПЛА1: Знайшла, корегую.
Гармаші: Ми підійдемо ближче!
БПЛА1: Два постріли влучно. Переходимо до стрільби на ураження! Мене підбили, я падаю. Слава Україні!
Гармаші: Тоді ми ще насипемо! П'ять снарядів – вогонь!
Місцеві мешканці: Вау, влучили – горить!
Передовий спостережний пост: Детонує всю ніч!
БПЛА2: Угрупування зачищене! Давайте ще!"
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